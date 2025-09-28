'मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन भारत को...', ट्रंप के मंत्री को सता रही इस बात की चिंता; सरकार से की ये मांग

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भारत से अमेरिका के प्रति सही प्रतिक्रिया देने की बात कही है। उन्होंने भारत को अपने बाजार खोलने और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां रोकने के लिए कहा। लुटनिक ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की।

उन्होंने कहा, ''हमारे पास स्विट्जरलैंड, ब्राजील जैसे कई देशों को ठीक करने का काम है। यह एक मुद्दा है। भारत, ये वे देश हैं जिन्हें अमेरिका के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। अपने बाजार खोलें, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाइयां बंद करें। यही कारण है कि हम उनके साथ सही स्थिति में नहीं हैं।

भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा- लुटनिक उन्होंने कहा कि मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे, लेकिन भारत को अमेरिका के साथ मिलकर काम करना होगा। इसमें समय लगेगा और इन देशों को समझना होगा कि यदि आप अमेरिकी उपभोक्ता को बेचना चाहते हैं, आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बिठाना होगा। वे अब भी बातचीत के लिए आ रहे हैं। कई देश बचे हैं, लेकिन बड़े देश जैसा आप जानते हैं, भारत, हम समय के साथ इसे सुलझा लेंगे।