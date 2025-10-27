30 मिनट के भीतर अमेरिकी नौसेना का हेलिकाप्टर और लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, जांच में जुटी एजेंसियां
अमेरिकी नौसेना के विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज से उड़ान भरने वाले एक लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर दक्षिणी चीन सागर में 30 मिनट के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों विमानों के क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खराब ईंधन को दुर्घटना का कारण बताया है और जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विमानवाहक पोत यूएसएस निमित्ज से उड़ान भरने वाले लड़ाकू जेट और हेलीकाप्टर 30 मिनट के अंतराल पर दक्षिण चीन सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। नौसेना के प्रशांत बेड़े ने कहा कि एमएच-60आर सी हाक हेलीकाप्टर के तीन चालक दल के सदस्यों को रविवार दोपहर बचा लिया गया और एफ/ए-18एफ सुपर हार्नेट लड़ाकू जेट में सवार दो पायलट विमान से बाहर निकल गए और उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया।
पांचों सुरक्षित और स्थिर हालत में हैं। दोनों दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की जा रही है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टोक्यो जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये घटनाएं खराब ईंधन के कारण हो सकती हैं। उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया और कहा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है।
मार गिराया था जेट
यमन के हाउती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में अमेरिका की प्रतिक्रिया स्वरूप गर्मियों के अधिकांश समय पश्चिम एशिया में तैनात रहने के बाद यूएसएस निमित्ज वाशिंगटन के किट्सैप स्थित अपने गृह बंदरगाह पर लौट रहा है। यह वाहक सेवामुक्त होने से पहले अपनी अंतिम तैनाती पर है।
एक अन्य विमानवाहक पोत, यूएसएस हैरी एस. ट्रूमैन, हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में तैनात रहते हुए कई दुर्घटनाओं का शिकार हुआ है। दिसंबर में एक निर्देशित-मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग ने गलती से ट्रूमैन के एक एफ/ए-18 जेट को मार गिराया था। अप्रैल में एक और एफ/ए-18 लड़ाकू विमान ट्रूमैन के हैंगर डेक से फिसलकर लाल सागर में गिर गया था। किसी भी दुर्घटना में कोई नाविक नहीं मारा गया। इन घटनाओं की जांच के नतीजे अब तक जारी नहीं किए गए हैं।
