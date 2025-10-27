SIR का फॉर्म लेकर घर पर आएंगे BLO, लिस्ट में नाम नहीं तो देने होंगे ये तीन दस्तावेज; पूरी डिटेल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होगा। जिनके नाम वर्ष-2003 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें नई सूची में अपना नाम कटने से बचाने के लिए पहचान के तीन दस्तावेज देना होगा। वहीं जिन लोगों के पिता का नाम इस मतदाता सूची में है, उन्हें पिता से संबंध का प्रमाण पेश करने के साथ पहचान का एक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। इसके लिए बीएलओ घर-घर जाकर इसका फार्म देंगे।



दरअसल, बिहार चुनाव के पहले 65 लाख मतदाता के नाम काटने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में भी सूची के गहन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू कर दी है। जिसे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) नाम दिया गया है। इस तरह की कवायद यहां 22 साल बाद होने जा रही है। एसआईआर के लिए मध्य प्रदेश में सभी 65 हजार 14 मौजूदा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

क्‍या-क्‍या दस्‍तावेज दिखाने होंगे?

वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल पांच करोड़ 77 लाख 94 हजार 963 मतदाता हैं। एसआईआर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि इनमें से कितने नाम एक जनवरी 2003 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में शामिल हैं। ऐसे मतदाता, जिनके नाम 2003 के एसआईआर में शामिल हैं, उन्हें कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी प्रविष्टियों (डिटेल) की पुष्टि करनी है और गणना प्रपत्र भरकर जमा करना है। वे मतदाता जिनके माता या पिता में से कोई भी एक एक जनवरी 2003 तक वोटर लिस्ट में शामिल रहा है, उन्हें भी नामांकन के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा।



भले ही उसका जन्म 1987 के पहले हुआ हो या बाद में। उन्हें सिर्फ माता-पिता का एपिक नंबर बताना होगा। ऐसे सभी वोटर जो 1987 के बाद जन्मे हैं और जिनका वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट 2003 के बाद हुआ, उन्हें दस्तावेजों से साबित करना होगा कि वे भारतीय हैं और 2003 से पहले उनका और माता-पिता का नाम वोटर लिस्ट में कहां पर था।