    यूपी-एमपी, बंगाल समेत इन 12 राज्यों में कल से शुरू होगा SIR, आज रात से फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू करने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यह प्रक्रिया उन राज्यों से शुरू होगी जहाँ जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एसआईआर का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जहाँ 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी। बिहार में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

     चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का एलान कर दिया है

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने देशभर में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआईआर का एलान कर दिया है। सोमवार शाम को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी घोषणा की। एसआईआर की शुरुआत पहले उन राज्यों से होगी, जहां अगले कुछ समय में चुनाव होने हैं।

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में SIR की तैयारी के आधार पर चयनित राज्यों में SIR की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक पोलिंग बूथ पर 1000 वोटर होंगे। SIR का दूसरा चरण 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेश में शुरू होगा। इसमें अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुड्डचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

    SIR का क्या है शेड्यूल?

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे फेज की प्रक्रिया कल से शुरू होगी। प्रिटिंग और ट्रेनिंग का काम 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक चलेगा। 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं 9 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।

    बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। वहां लगभग 7.42 करोड़ नामों वाली अंतिम सूची 30 सितंबर को प्रकाशित कर दी गई थी। बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे।

    इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

    • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
    • सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट
    • बर्थ सर्टिफिकेट
    • पासपोर्ट
    • एजुकेशनल सर्टिफिकेट
    • परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट
    • फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट
    • जाति प्रमाण पत्र
    • एनआरसी
    • राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर
    • जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट

