अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर दिखे B-1 बमवर्षक
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास बमवर्षक विमान उड़ाए, जिसे ट्रंप ने गलत बताया। यह सैन्य प्रदर्शन ड्रग तस्करों के खिलाफ अभियान के बीच हुआ। अमेरिकी सेना ने इसे खतरों को रोकने और तैयारी का प्रदर्शन बताया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और बेनजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ने कैरीबियाई सागर और वेनेज़ुएला के तट पर आकाश में एक सुपरसोनिक और भारी बमवर्षक विमान उड़ाए। रिपोर्ट्स में किए गए इस दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठा करार दिया है।
दरअसल, यह एक हफ्ते में US मिलिट्री एयरक्राफ्ट का दूसरा ऐसा ताकत का प्रदर्शन था। ध्यान देने वाली बात है कि बॉम्बर की यह उड़ान ऐसे समय पर हुई है, जब वाशिंगटन इस इलाके में कथित ड्रग तस्करों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चला रहा है।
गुरुवार को B-1B ने भरी उड़ान
बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के एक डाटा से पता चला है कि गुरुवार दोपहर को एक B-1B वेनेजुएला के तट की ओर उड़ान भर रहा था। इसके बाद उसने यू टर्न लिया और फिर वापस चला गया, जिसके बाद नहीं दिखाई दिया।
हालांकि, व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान जब ट्रंप ने पूछा गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के पास B-1B भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह गलत है और यह भी कहा कि मेरिका कई वजहों से वेनेजुएला से खुश नहीं है।
यूएस मिलिट्री ने क्या कहा?
इस बमवर्षक विमान की यह नई उड़ान US के B-52 बॉम्बर्स के वेनेजुएला के तट के पास कई घंटों तक चक्कर लगाने के लगभग एक हफ्ते बाद हुई है।
वहीं, यूएस सेना ने उस मिशन को अमेरिका के दुश्मन खतरों को पहले से रोकने, क्रू ट्रेनिंग को बेहतर बनाने और किसी भी आकस्मिक स्थिति या चुनौती का जवाब देने के लिए जरूरी ग्लोबल फोर्स की तैयारी सुनिश्चित करने के कमिटमेंट का प्रदर्शन बताया है।
कृपया धैर्य रखें।