अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ा तनाव, बॉर्डर पर दिखे B-1 बमवर्षक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और बेनजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ने कैरीबियाई सागर और वेनेज़ुएला के तट पर आकाश में एक सुपरसोनिक और भारी बमवर्षक विमान उड़ाए। रिपोर्ट्स में किए गए इस दावे को अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठा करार दिया है।

दरअसल, यह एक हफ्ते में US मिलिट्री एयरक्राफ्ट का दूसरा ऐसा ताकत का प्रदर्शन था। ध्यान देने वाली बात है कि बॉम्बर की यह उड़ान ऐसे समय पर हुई है, जब वाशिंगटन इस इलाके में कथित ड्रग तस्करों के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन चला रहा है।

गुरुवार को B-1B ने भरी उड़ान बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24 के एक डाटा से पता चला है कि गुरुवार दोपहर को एक B-1B वेनेजुएला के तट की ओर उड़ान भर रहा था। इसके बाद उसने यू टर्न लिया और फिर वापस चला गया, जिसके बाद नहीं दिखाई दिया।

हालांकि, व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान जब ट्रंप ने पूछा गया कि अमेरिका ने वेनेजुएला के पास B-1B भेजे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह गलत है और यह भी कहा कि मेरिका कई वजहों से वेनेजुएला से खुश नहीं है।