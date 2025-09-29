Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिशिगन के चर्च में गोलीबारी: कम से कम 4 की मौत, ट्रंप ने बताया ईसाइयों पर हमला

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:23 AM (IST)

    मिशिगन के एक चर्च में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी जिससे काफी नुकसान हुआ। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की निंदा की और पीड़ितों के लिए प्रार्थना की।

    prefferd source google
    Hero Image
    गोलीबारी के बाद हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मिशिगन के एक चर्च में हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। हमलावर ने चर्च में आग भी लगा दी, जिससे चर्च को काफी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। घायलों में कुछ की हालत गंभीर है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला सीधे-सीधे अमेरिकी ईसाइयों पर किया गया है। हिंसा की इस महामारी को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करने की भी अपील की।

    दरवाजा तोड़कर घुसा हमलावर

    मिशिगन के पुलिस प्रमुख विलियम रेनी ने बताया कि रविवार सुबह 10.30 बजे हमलावर अपने वाहन से चर्च के मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए भीतर घुस गया और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलीबारी की यह घटना चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के प्रमुख रसेल एम. नेल्सन के निधन के अगले दिन हुई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए चर्च में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

    घटना की देशभर में हुई निंदा

    इस घटना की देशभर में निंदा की गई। अमेरिकी अटार्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि ऐसी घटना हृदयविदारक और भयावह है। घटना के समय चर्च में मौजूद पाल किर्बी ने कहा कि उन्हें धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने एक आदमी को अपने ट्रक से बाहर निकलकर राइफल से गोली चलाते देखा। एक गोली उनके बगल के कांच के दरवाजे से गुजरी और एक टुकड़ा उनके पैर में लगा, जिसके बाद वह अंदर भागे।

    कैरोलिना के बार में फायरिंग, तीन की मौत

    उत्तरी कैरोलिना में हुई फायरिंग की घटना को पुलिस ने लक्षित हमला बताया है। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार रात भीड़भाड़ वाले रिवरसाइड बार में एक बंदूकधारी नाव से उक्त बार के करीब घाट पर पहुंचा था और वहीं से फायरिंग शुरू कर दी थी। घटना में पांच लोग घायल हुए थे। इसके बाद वह पानी के ही रास्ते फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान 40 साल के निगेल एज के रूप में की गई। 

    (न्यूज एजेंसी रॉयटर के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- US Shooting: उत्तरी कैरोलिना में तीन लोगों की हत्या के बाद मिशिगन में फायरिंग, मॉर्मन चर्च में कई लोगों को मारी गोली