US Shooting: उत्तरी कैरोलिना में तीन लोगों की हत्या के बाद मिशिगन में फायरिंग, मॉर्मन चर्च में कई लोगों को मारी गोली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने रविवार को बताया कि मिशिगन के एक मॉर्मन चर्च में कई लोगों को गोली मारी गई है और हमलावर को मार गिराया गया है। स्थानीय पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गोलीबारी डेट्रॉइट से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में ग्रैंड ब्लैंक स्थित द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई। चर्च में आग लग गई थी।

पुलिस ने कहा कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने पीड़ितों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। यह चर्च, एक पार्किंग स्थल और एक बड़े लॉन से घिरा हुआ है और ग्रैंड ब्लैंक में आवासीय क्षेत्रों और एक यहोवा के साक्षी चर्च के पास स्थित है। लगभग 8,000 लोगों का यह समुदाय फ्लिंट के ठीक बाहर है।