    US Shooting: उत्तरी कैरोलिना में तीन लोगों की हत्या के बाद मिशिगन में फायरिंग, मॉर्मन चर्च में कई लोगों को मारी गोली

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:37 PM (IST)

    मिशिगन के एक मॉर्मन चर्च में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें कई लोग घायल हो गए और हमलावर को मार गिराया गया। यह घटना डेट्रॉइट से 80 किलोमीटर दूर ग्रैंड ब्लैंक स्थित द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई। गोलीबारी के बाद चर्च में आग लग गई थी।

    अमेरिका फिर हुई गोलीबारी में लोगों की मौत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने रविवार को बताया कि मिशिगन के एक मॉर्मन चर्च में कई लोगों को गोली मारी गई है और हमलावर को मार गिराया गया है। स्थानीय पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गोलीबारी डेट्रॉइट से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में ग्रैंड ब्लैंक स्थित द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स में हुई। चर्च में आग लग गई थी।

    पुलिस ने कहा कि जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने पीड़ितों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं की है। यह चर्च, एक पार्किंग स्थल और एक बड़े लॉन से घिरा हुआ है और ग्रैंड ब्लैंक में आवासीय क्षेत्रों और एक यहोवा के साक्षी चर्च के पास स्थित है। लगभग 8,000 लोगों का यह समुदाय फ्लिंट के ठीक बाहर है।

    मिशिगन की गवर्नर ने क्या कहा?

    मिशिगन की गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर ने एक बयान में कहा कि ग्रैंड ब्लैंक समुदाय के लिए उनका दिल टूट रहा है। उन्होंने कहा, "किसी भी जगह, खासकर पूजा स्थल पर हिंसा अस्वीकार्य है।"

    हाल ही में हुई था चर्च के अध्यक्ष का निधन

    गोलीबारी की यह घटना चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष रसेल एम. नेल्सन के 101 वर्ष की आयु में निधन के अगले दिन हुई। चर्च प्रोटोकॉल के अनुसार, मॉर्मन चर्च के अगले अध्यक्ष के डैलिन एच. ओक्स होने की उम्मीद है। इस चर्च को मॉर्मन चर्च के रूप में जाना जाता है।

    (न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

