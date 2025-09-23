'ईसाई राष्ट्र में झूठे हिंदू भगवान', हनुमान जी की मूर्ति को लेकर ट्रंप के MP का विवादित बयान

टेक्सस के अष्टलक्ष्मी मंदिर में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को लेकर विवाद हो गया है। रिपब्लिकन सांसद एलेक्जेंडर डंकन ने इसे झूठा बताकर विरोध किया जिससे हिंदू संगठन नाराज हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने डंकन के बयान को हिंदू विरोधी बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है।

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका के टेक्सस में अष्टलक्ष्मी मंदिर में भगवान हनुमान की कई फीट ऊंची प्रतिमा बनी है। यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। हालांकि, इसे लेकर ट्रंप की पार्टी के सांसद ने विवादित बयान दिया है, जिसके बाद से ही अमेरिका में विवाद शुरू हो गया है। अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने रिपब्लिकन पार्टी से एक्शन लेने की मांग की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

टेक्सस में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एलेक्जेंडर डंकन ने हनुमान जी की मूर्ति का विरोध किया है। उन्होंने इस मूर्ति को 'झूठा' करार दिया है, जिससे हिंदू संगठन का गुस्सा भड़क उठा है। डंकन का विवादित बयान एलेक्जेंडर डंकन ने प्रतिमा का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हमने हिंदुओं के एक झूठे भगवान की झूठी प्रतिमा को टेक्सस में स्थापित करने की इजाजत क्यों दी है? हम ईसाई राष्ट्र हैं।"