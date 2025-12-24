बांग्लादेश में हसीना की वापसी का बन रहा रास्ता? अमेरिकी सांसदों ने यूनुस को पत्र लिखकर दी ये चेतावनी
अमेरिकी सांसदों ने बांग्लादेश में आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने पर चिंता जताई है। उन्होंने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंसा के बीच अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से पहले अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को लेकर चिंता व्यक्त की है।
उन्होंने 'दोषपूर्ण न्यायाधिकरण' के खिलाफ मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करना तथा ''दोषपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण'' को पुनर्जीवित करना चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है।
उन्होंने इसके बजाय यूनुस से समावेशी चुनाव और विश्वसनीय लोकतांत्रिक परिवर्तन सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी जनता को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में निर्वाचित सरकार चुनने का अधिकार है।
अमेरिकी सांसदों ने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध पर जताई चिंता
अमेरिकी सांसदों का चेतावनी भरा यह संदेश ऐसे समय आया है जब यूनुस ने दोहराया है कि देश में चुनाव 12 फरवरी को होंगे और कहा है कि बांग्लादेश का लक्ष्य उन लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना है जो एक निरंकुश व्यवस्था के तहत नष्ट हो गए थे।
इस संदर्भ में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के वरिष्ठ सदस्य प्रतिनिधि ग्रेगरी डब्ल्यू मीक्स, दक्षिण एवं मध्य एशिया उपसमिति के अध्यक्ष प्रतिनिधि बिल हुइजेंगा, दक्षिण एवं मध्य एशिया उपसमिति के वरिष्ठ सदस्य सिडनी कामलागर-डोव और कांग्रेस सदस्य जूली जानसन ने यूनुस को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की कि राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाने से मतदाताओं के महत्वपूर्ण वर्गों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है और एक अहम मोड़ पर लोकतांत्रिक वैधता कमजोर हो सकती है।
सांसदों ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि अंतरिम सरकार सभी दलों के साथ मिलकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए परिस्थितियां बनाए जिससे जनता की आवाज शांतिपूर्ण ढंग से मतपत्रों के माध्यम से व्यक्त हो सके। साथ ही, ऐसे सुधार किए जा सकें जो सरकारी संस्थानों की निष्ठा एवं निष्पक्षता में विश्वास बहाल करें।
उन्होंने कहा, 'हमें चिंता है कि अगर सरकार राजनीतिक दलों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देती है या दोषपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण को फिर से शुरू करती है तो यह लक्ष्य हासिल करना बहुत मुश्किल होगा।'
भावी पीएम माने जा रहे रहमान 17 साल बाद लौटेंगे बांग्लादेश
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान 17 साल लंदन में निर्वासन बिताने के बाद बांग्लादेश लौटने वाले हैं। वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे हैं। पार्टी ने उनकी वापसी के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पार्टी का लक्ष्य उनकी घर वापसी के लिए 50 लाख समर्थकों को जुटाना है। रहमान को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराया गया था, लेकिन पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। फरवरी के चुनाव में बीएनपी की भारी जीत की उम्मीद के चलते उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है।
