    अजान पर बवाल, अमेरिकी सांसद ने मुस्लिम पत्रकार को देश छोड़ने को कहा; सोशल मीडिया पर भड़के लोग

    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:45 PM (IST)
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:45 PM (IST)

    अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल ने पत्रकार मेहदी हसन को 'यूके वापस' जाने की सलाह दी, क्योंकि हसन ने अमेरिका में अजान का समर्थन किया था। गिल ने कहा कि उनकी पत्नी भी अजान नहीं सुनना चाहतीं। सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी की आलोचना हुई, यूजर्स ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की याद दिलाई। गिल पहले भी नस्लभेदी टिप्पणियों के लिए विवादों में रहे हैं। उनकी पत्नी ने सफाई दी कि वह कांटे का इस्तेमाल करती हैं।

    Hero Image

    अमेरिकी सांसद ने मुस्लिम पत्रकार को देश छोड़ने को कहा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सांसद ब्रैंडन गिल एक बार फिर विवादों में हैं। उन्होंने ब्रिटिश-अमेरिकी पत्रकार मेहदी हसन से कहा कि अगर उन्हें मुस्लिम देशों जैसा माहौल चाहिए तो 'UK वापस चले जाओ'। गिल को यह टिप्पणी तब करनी पड़ी जब मेहदी हसन ने अमेरिका में इस्लामी अजान का बचाव करते हुए कहा था कि अगर आप चर्च की घंटियां बजा सकते हैं तो हम भी अजान दे सकते हैं।

    गिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हसन के बयान पर तंज कसा और लिखा, "हम यहां बड़ी संख्या में आकर अमेरिकी सार्वजनिक जीवन को बदल देंगे।" इसके जवाब में हसन ने याद दिलाया कि गिल की पत्नी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। हसन ने लिखा, "आपकी पत्नी एक भारतीय प्रवासी की बेटी हैं।"

    इस पर गिल ने जवाब दिया, "मेरी पत्नी एक ईसाई हैं और वह भी आपकी दमनकारी अजान नहीं सुनना चाहतीं। अगर आपको मुस्लिम देश में रहना है, तो यूके लौट जाओ।" इस जवाब के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।


    यूजर्स ने दिलाई संविधान की याद

    कई यूजर्स ने गिल को याद दिलाया कि अमेरिका के संविधान के पहले संशोधनके तहत चर्च की घंटियां और अजान दोनों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आती हैं, जब तक वे किसी सरकारी नियम का उल्लंघन नहीं करतीं। एक यूजर ने लिखा, "कैसा ईसाई है जो सहिष्णुता नहीं दिखाता? यह तो मसीह की शिक्षा के खिलाफ है।" दूसरे ने कहा, "प्रार्थना की आवाज को ‘दमनकारी’ कहना नफरत की निशानी है।"

    गिल ने भी दिए विवादित बयान

    यह पहली बार नहीं है जब ब्रैंडन गिल पर नस्लभेदी और असंवेदनशील टिप्पणियों का आरोप लगा हो। पहले उन्होंने भारतीय मूल के डेमोक्रेट जोह्रान ममदानी पर निशाना साधा था, जब एक पुराने वीडियो में वे हाथ से चावल खाते दिखे। गिल ने लिखा था, "सभ्य लोग इस तरह नहीं खाते। अगर पश्चिमी तौर-तरीके नहीं अपनाने हैं, तो तीसरी दुनिया में लौट जाओ।"

    इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर गिल की खूब आलोचना हुई, क्योंकि उनकी पत्नी डेनिएल डी’सूजा गिल, भारतीय-अमेरिकी और प्रसिद्ध टिप्पणीकार दिनेश डी’सूजा की बेटी हैं। यूजर्स ने गिल के परिवार की पुरानी तस्वीरें साझा की, जिनमें वे खुद भी हाथ से खाते नजर आ रहे थे।

    पत्नी ने भी दी सफाई

    विवाद बढ़ने पर डेनिएल डी’सूजा गिल ने खुद सफाई दी। उन्होंने कहा, "मैंने कभी हाथ से नहीं खाया, मैं अमेरिका में पैदा हुई हूं और फोर्क का इस्तेमाल करती हूं। मैं एक ईसाई और MAGA समर्थक हूं।" उन्होंने जोड़ा कि उनके पिता का परिवार भारत में रहता है, लेकिन वे भी फोर्क का इस्तेमाल करते हैं।

