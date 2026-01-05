Language
    'ईरान से नजदीकी बढ़ा रहा था वेनेजुएला...' अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताई हमले की वजह

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:00 AM (IST)

    अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को ईरान से बढ़ती नजदीकी और आपराधिक समूहों के कारण आवश्यक बताया। उन्होंने इराक या ली ...और पढ़ें

    वेनेजुएला में तत्काल लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों को अवास्तविक बताया (फोटो: रॉयटर्स)

    जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ईरान से नजदीकी बढ़ा रहा था और वहां आपराधिक समूहों को खुलेआम मनमानी करने की छूट मिली हुई थी। अमेरिका को इससे खतरा बढ़ रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की तुलना इराक, लिबिया या अफगानिस्तान से नहीं की जा सकती है।

    उन्होंने कहा कि लोग हर चीज को इसी नजरिये से देखते हैं। ये मध्य एशिया नहीं है। वेनेजुएला में तत्काल लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन की उम्मीदों को अवास्तविक बताते हुए कहा है कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद चुनाव की मांग करना व्यावहारिक नहीं है। समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, विदेश मंत्री रूबियो ने वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिकी की नजर के दावों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि तेल हितों से अमेरिकी नीति संचालित नहीं होती। हमने एक नार्को तस्कर को पकड़ा है।

    हालांकि, उन्होंने वेनेजुएला की आर्थिक बेहतरी में तेल को केंद्रीय भूमिका में बताया। रूबियो ने कहा कि तेल उद्योग बुरी तरह तबाह हो चुका है। उन्हें निवेश की जरूरत है। तेल संपदा से जनता का ही भला होगा। फिलहाल, वहां की समस्त संपदा चुरा ली गई है। रूबियो ने चेतावनी दी कि अपने क्षेत्र में अमेरिका हिजबुल्ला और ईरान की तरह दुश्मन ताकतों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा।

    उन्होंने वेनेजुएला में विपक्षी नेताओं की भूमिका को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मारिया कोरिना मचाडो के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। साथ ही उन्होंने एडमुंडो गोंजालेज की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन में समय लगेगा। ये एक प्रक्रिया के तहत होगा।

    वेनेजुएला की तुलना इराक से करना अनुचित: रक्षा मंत्री हेगसेथ

    अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को 2003 के इराक हमले से तुलना करने को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि मादुरो का मामला इराक के सर्वथा उलट है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक हेगसेथ ने कहा कि वेनेजुएला में आपरेशन पिछले सैन्य अभियानों से बिल्कुल अलग था, और कहा कि मौजूदा रणनीति अमेरिकी सैनिकों को खतरे में डाले बिना लक्ष्यों को हासिल करने पर केंद्रित है।

    रणनीतिक कार्रवाई के जरिए, हम यह पक्का कर सकते हैं कि हमें अतिरिक्त धन और संसाधन मिलें, जिससे कोई देश अमेरिकी खून बहाए बिना ही उनका इस्तेमाल कर सकें। बता दें कि 2003 में इराक में अमेरिका ने हमला किया था और तानाशाह राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया था। 2006 में इराकी कोर्ट ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सद्दाम को फांसी की सजा दी गई थी।