    संयुक्त राष्ट्र में परमाणु वार्ता पर फिर आमने-सामने आए ईरान और अमेरिका, कहां फंसा पेच?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमाणु वार्ता की बहाली को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तीखी बहस हुई। अमेरिका ईरान से सीधी बातचीत को तैयार है, लेकिन ई ...और पढ़ें

    ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। परमाणु वार्ता की बहाली को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तीखी बहस हुई। अमेरिका ने कहा कि वह ईरान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने वाशिंगटन की शर्तों को खारिज कर दिया।

    यूरेनियम एनरिचमेंट पर फंसा पेच

    अमेरिका के उप मध्य-पूर्व दूत मार्गन आर्टेगस ने कहा कि किसी भी समझौते में ईरान में यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वहीं, ईरान के यूएन राजदूत अमीर सइद इरावानी ने इसे परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत ईरान के अधिकारों के खिलाफ बताया और कहा कि तेहरान दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

    बीच में रुक गई थी वार्ता

    जून में ईरान-इजरायल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध से पहले दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर पांच दौर की वार्ता हुई थी। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए थे।

    ईरान पर लगा था प्रतिबंध

    सितंबर के अंत में संयुक्त राष्ट्र ने यूरोपीय देशों की पहल पर 'स्नैपबैक' प्रक्रिया के तहत ईरान पर हथियार प्रतिबंध और अन्य पाबंदियां फिर से लागू कर दीं। रूस और चीन ने इसका विरोध किया है। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

