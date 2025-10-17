अमेरिका ने अक्टूबर से बढ़ा दी इमीग्रेशन पैरोल फीस, किन लोगों को देने होंगे 1 हजार डॉलर?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने 16 अक्टूबर, 2025 से अमेरिका में पैरोल चाहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए 1,000 यूएस डॉलर (लगभग Rs 88,000) की फीस लगाई है। यह उन लोगों पर लागू होती है जो पैरोल या री-पैरोल मंजूर होने पर पहले से ही देश में मौजूद हैं। कुछ कैटेगरी के ह्यूमैनिटेरियन और पब्लिक बेनिफिट केस इससे छूट प्राप्त हैं, जो डिपार्टमेंट के बैलेंस बनाने के मकसद को दिखाता है।

किन लोगों को देनी होगी ये फीस? US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के अनुसार, यह उन लोगों से इमिग्रेशन पैरोल फीस लेता है जो यूनाइटेड स्टेट्स में फिजिकली मौजूद हैं और जिन्हें पैरोल या पैरोल का नया समय (री-पैरोल) दिया जा रहा है।

16 अक्टूबर, 2025 से, USCIS बताता है कि उनके रिक्वेस्ट के लिए फीस का पेमेंट करना जरूरी है। नोटिस में पेमेंट के डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन और एक डेडलाइन होती है और जब तक तय डेडलाइन के अंदर फीस नहीं दी जाती, तब तक पैरोल नहीं दी जाती।

एप्लिकेंट को फॉर्म I-131 (ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेशन) के साथ फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, पेमेंट पैरोल अप्रूवल के समय लिया जाता है, जिससे यह पक्का होता है कि सिर्फ उन्हीं लोगों से फीस ली जाए जिनकी रिक्वेस्ट क्राइटेरिया को पूरा करती है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए फीस में सालाना एडजस्टमेंट भी किया जाता है।

किसको नहीं देनी होगी फीस? फेडरल रजिस्टर नोटिस में कुछ कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है जिन्हें पैरोल फीस से छूट मिली है, खासकर जरूरी मानवीय और पब्लिक इंटरेस्ट की स्थितियों के लिए। USCIS के अनुसार, जिन कैटगरी को शामिल किया गया है, उनमें-