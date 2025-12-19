वॉशिंगटन डीसी विमान हादसे में 67 लोगों की हुई थी मौत, अमेरिकी सरकार ने मानी गलती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इस साल 2025 की शुरुआत में एक भयानक हादसा हुआ था. 29 जनवरी की रात अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और हेलीकॉप्टर के बीच एक भीषण टक्कर हो गई थी। इस हादसे में सभी 67 लोगों की मौत हो गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वॉशिंगटन डीसी में हुए इस विमान हादसे को लेकर अमेरिकी सरकार ने अपनी गलती मान ली है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, इससे पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करने का रास्ता खुल गया है। एयरलाइंस के साथ नहीं हो पाया कनेक्ट अमेरिका में इस विमान हादसे में मरे एक पीड़ित परिवार द्वारा संघीय मुकदमा दायर किया गया था। इसमें 209-पेज के दस्तावेज में, न्याय विभाग ने 29 जनवरी की रात से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है।

न्याय विभाग की तरफ से बताया गया कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ा रहे सेना के पायलट उस कॉमर्शियल एयरलाइन के साथ कनेक्ट करने में विफल रहे थे। इसी वजह से पोटोमैक नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर और विमान के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे के बाद ये भी जानकारी सामने आई थी कि एयरलाइन का विमान हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद तीन हिस्सों में टूटकर पोटोमैक नदी में गिर गया था।

अमेरिकी सरकार ने मानी गलती अमेरिकी सरकार ने बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को स्वीकारोक्ति दस्तावेज अदालत में जमा किया। यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार की तरफ से बताया गया कि यदि सेना का हेलीकॉप्टर, जेट को देख पाता और उससे बच पाता, तो इस हादसे को टाला जा सकता था।