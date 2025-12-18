Language
    'शराबी वाला व्यक्तित्व', अमेरिकी राष्ट्रपति की करीबी सूसी विल्स ने ट्रंप को लेकर क्यों कही यह बात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:38 PM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स अपने एक इंटरव्यू के कारण चर्चा में हैं। वैनिटी फेयर मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने ...और पढ़ें

    ट्रंप की करीबी सूसी विल्स। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पर्दे के पीछे काम करने के लिए जानी जाने वाली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स अचानक मीडिया की सुर्खियां बनी हुई हैं। उनके वैनिटी फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू से विवाद खड़ा हो गया है।

    इंटरव्यू में, सूसी वाइल्स के हवाले से कहा गया कि उन्होंने ट्रंप को "शराबी जैसी पर्सनैलिटी" वाला, एलन मस्क को "अजीब, बहुत अजीब इंसान" और उप राष्ट्रपति जेडी वेंस को "साजिशों पर विश्वास करने वाला" बताया। वहीं विल्स ने मंगलवार को पब्लिश हुए वैनिटी फेयर के दो-भाग वाले आर्टिकल की कड़ी आलोचना की और इसे "हिट पीस" कहा।

    क्या है मामला?

    दरअसल, वैनिटी फेयर ने जनवरी में शुरू हुए दूसरे ट्रंप प्रशासन के बारे में दो हिस्सों वाली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। यह रिपोर्ट पिछले एक साल में अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर और पत्रकार क्रिस व्हिपल द्वारा विल्स के साथ किए गए इंटरव्यू पर आधारित है।

    विल्स के साथ इंटरव्यू करने वाले व्हिपल ने लिखा कि विल्स ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को “संकट के हर पल के बीच” बताया। इनमें से पहला इंटरव्यू 11 जनवरी को हुआ था, जो ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से एक हफ्ते पहले हुआ था।

    कौन हैं सूसी विल्स?

    विल्स, 68 साल की हैं और व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। वह इतिहास में इस पद पर रहने वाली पहली महिला हैं। विल्स को ट्रंप टावर में ट्रंप से मिलने के लिए बुलाया गया था। यह 2015 की बात है जब ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन रहे थे।

    वैनिटी फेयर के आर्टिकल में व्हिपल ने विल्स को "व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के अलावा सबसे पावरफुल इंसान" बताया था। व्हिपल ने एक अनाम पूर्व रिपब्लिकन पार्टी नेता के हवाले से कहा, “बहुत सारे बड़े फैसले राष्ट्रपति की मनमर्जी से लिए जा रहे हैं। और जहां तक मुझे पता है, उस मनमर्जी को कंट्रोल करने या सही दिशा देने वाली एकमात्र ताकत सूसी है।”

    1970 के दशक में कैपिटल हिल में इंटर्न रहने वाली विल्स ने एक टॉप रिपब्लिकन रणनीतिकार तक का सफर तय किया है। 23 साल की उम्र में उन्हें व्हाइट हाउस में शेड्यूलर की नौकरी मिली थी, उस समय रिपब्लिकन रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे।

    विल्स का बचपन मुश्किलों भरा रहा। उनके पिता पैट समरॉल एक जाने-माने अमेरिकन फुटबॉल अनाउंसर थे और एक शराबी भी थे। वैनिटी फेयर आर्टिकल के अनुसार, उनकी परवरिश स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट और सैडल रिवर, न्यू जर्सी में हुई थी।

    इंटरव्यू में विल्स ने ट्रंप के बारे में क्या कहा?

    वैनिटी फेयर की रिपोर्ट के अनुसार, विल्स ने कहा कि उन्हें कभी इस बात पर शक नहीं था कि नवंबर 2024 में ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीतेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह जनता के सामने एक "नया ट्रंप" पेश करने वाली हैं और ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट्स के नेता हकीम जेफ्रीज से भी कहा था कि वह अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का एक अलग रूप देखेंगे।

    उन्होंने कहा कि ट्रंप ज्यादा शांत और बिना गुस्से वाले होंगे। व्हिपल ने अपने आर्टिकल में विल्स के हवाले से कहा, "मैंने उन्हें कुछ भी फेंकते हुए नहीं देखा, मैंने उन्हें चिल्लाते हुए नहीं देखा। मैंने वह सच में बुरा बर्ताव नहीं देखा जिसके बारे में लोग बात करते हैं और जिसका अनुभव मैंने सालों पहले किया था।"

    हालांकि ट्रंप शराब नहीं पीते हैं, लेकिन विल्स के हवाले से कहा गया है कि ट्रंप की "पर्सनैलिटी एक शराबी जैसी है" और वह "इस सोच के साथ काम करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं"। वहीं, मंगलवार को न्यूयॉर्क पोस्ट में छपे एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने विल्स का बचाव किया।

    जेडी वेंस के बारे में?

    विल्स ने कहा कि उप राष्ट्रपति राजनीतिक कारणों से ही ट्रंप का विरोध करने से लेकर उनका पूरा समर्थन करने लगे। उन्होंने यह भी बताया कि वेंस करीब 10 सालों से साजिश की थ्योरीज में यकीन करते हैं।

    एलन मस्क के बारे में?

    विल्स ने मस्क को "अकेला काम करने वाला" बताया और व्हिपल ने आर्टिकल में कहा कि "एलन के साथ चुनौती यह है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना।"

    वैनिटी फेयर के आर्टिकल में विल्स के हवाले से कहा गया है, "वह खुले तौर पर केटामाइन (यूजर) है। और वह दिन में EOB (एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग) में स्लीपिंग बैग में सोते हैं। और वह एक बहुत ही अजीब इंसान हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि जीनियस लोग होते हैं। आप जानते हैं, यह मददगार नहीं है, लेकिन वह अपनी मर्जी के मालिक हैं।"

