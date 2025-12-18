Language
    अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क CNN का क्या होगा भविष्य? ट्रंप के प्रेशर से खड़ा हुआ सवाल

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:43 AM (IST)

    सीएनएन का भविष्य अनिश्चित है क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का टेकओवर होना तय है। ट्रंप को उम्मीद है कि वह इस बदलाव से सीएनएन के प् ...और पढ़ें

    ट्रंप और सीएनएन के बीच टकराव। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीएनएन अपनी पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (WBD) के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसका टेकओवर होना तय है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि इस बदलाव से वह इस मशहूर न्यूज नेटवर्क के प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर पाएंगे।

    WBD ने शेयरहोल्डर्स से पैरामाउंट स्काईडांस के हॉस्टाइल टेकओवर बिड को रिजेक्ट करने और स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स द्वारा दिए गए डील को स्वीकार करने की अपील की है।

    क्या असर हो सकता है?

    वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, पैरामाउंट के सीईओ डेविड एलिसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी बोली सफल होती है तो वह सीएनएन के एडिटोरियल रुख और लाइनअप को बदल देंगे। इससे कैटलिन कॉलिन्स और जेक टैपर जैसे ऑन-एयर टैलेंट खतरे में पड़ सकते हैं, जिन दोनों पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है।

    ट्रंप फायदा उठाने को तैयार

    और ऐसा लगता है कि ट्रंप इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वह इस डील पर सरकार के फैसले में शामिल होंगे, न कि इसे जस्टिस डिपार्टमेंट पर छोड़ेंगे।

    ट्रम्प ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में बिजनेस लीडर्स से कहा, "मुझे नहीं लगता कि जो लोग अभी उस कंपनी को चला रहे हैं और सीएनएन को चला रहे हैं, जो बहुत बेईमान लोगों का ग्रुप है, उन्हें यह सब जारी रखने देना चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों के साथ सीएनएन को भी बेच देना चाहिए।"

    सीएनएन और ट्रंप के बीच तनातनी

    ट्रंप का सीएनएन और दूसरे बड़े न्यूज संगठनों के साथ लंबे समय से दुश्मनी वाला रिश्ता रहा है, उन्होंने उन्हें "फेक न्यूज" बताया है और सोशल मीडिया पर बार-बार उन पर हमला किया है। उनका यह जोर देना कि सीएनएन किसी भरोसेमंद हाथों में जाए, पैरामाउंट की बोली के पक्ष में लगता है - भले ही नेटफ्लिक्स डील में भी न्यूज नेटवर्क को किसी अनजान खरीदार को बेचना शामिल हो।

    एलिसन के ग्रुप को जुलाई में सीबीएस नेटवर्क की एडिटोरियल दिशा में बदलाव करने का वादा करने के बाद पैरामाउंट और स्काईडांस के मर्जर के लिए रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई।

