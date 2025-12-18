अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क CNN का क्या होगा भविष्य? ट्रंप के प्रेशर से खड़ा हुआ सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीएनएन अपनी पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी (WBD) के साथ एक अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जिसका टेकओवर होना तय है। इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि इस बदलाव से वह इस मशहूर न्यूज नेटवर्क के प्रोग्रामिंग को प्रभावित कर पाएंगे।

WBD ने शेयरहोल्डर्स से पैरामाउंट स्काईडांस के हॉस्टाइल टेकओवर बिड को रिजेक्ट करने और स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स द्वारा दिए गए डील को स्वीकार करने की अपील की है। क्या असर हो सकता है? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, पैरामाउंट के सीईओ डेविड एलिसन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी बोली सफल होती है तो वह सीएनएन के एडिटोरियल रुख और लाइनअप को बदल देंगे। इससे कैटलिन कॉलिन्स और जेक टैपर जैसे ऑन-एयर टैलेंट खतरे में पड़ सकते हैं, जिन दोनों पर ट्रंप का गुस्सा फूटा है।

ट्रंप फायदा उठाने को तैयार और ऐसा लगता है कि ट्रंप इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि वह इस डील पर सरकार के फैसले में शामिल होंगे, न कि इसे जस्टिस डिपार्टमेंट पर छोड़ेंगे।

ट्रम्प ने पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में बिजनेस लीडर्स से कहा, "मुझे नहीं लगता कि जो लोग अभी उस कंपनी को चला रहे हैं और सीएनएन को चला रहे हैं, जो बहुत बेईमान लोगों का ग्रुप है, उन्हें यह सब जारी रखने देना चाहिए। मुझे लगता है कि बाकी सब चीजों के साथ सीएनएन को भी बेच देना चाहिए।"