'मैं इस्तीफा दे दूंगा', FBI के डिप्टी डायरेक्टर ने क्यों की ये घोषणा? ट्रंप के नाम लिखा ये संदेश 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो ने बुधवार को घोषणा की कि वह नौकरी शुरू करने के 10 महीने से भी कम समय बाद जनवरी में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। 51 साल के बोंगिनो ने एक्स पर अपनी इस्तीफे की घोषणा वाली पोस्ट में इस कदम का कोई कारण नहीं बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि बोंगिनो अपने लोकप्रिय पॉडकास्ट पर वापस जाना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, "डैन ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि वह अपने शो में वापस जाना चाहते हैं।"

कौन हैं डैन बोंगिनो? संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) में शामिल होने से पहले बोंगिनो का कानून प्रवर्तन की पृष्ठभूमि रही है। उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस ऑफिसर और सीक्रेट सर्विस एजेंट के तौर पर काम किया था। लेकिन उनकी नियुक्ति असामान्य थी क्योंकि एफबीआई में नंबर दो की पोस्ट पारंपरिक रूप से एक करियर कर्मचारी के पास होती है।

एफबीआई में उनका कार्यकाल मार्च में शुरू हुआ था और अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी के साथ तनाव की खबरों से भरा रहा। अपने एक्स पोस्ट में, बोंगिनो ने "मकसद के साथ सेवा करने का मौका देने के लिए" ट्रंप, बोंडी और एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल को धन्यवाद दिया।