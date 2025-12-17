Language
    ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग: FBI ने जारी किए नए वीडियो, कौन है मुस्तफा खरबूच जिसपर घूम रही शक की सूई?

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:54 AM (IST)

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई गोलीबारी के मामले में FBI ने नए वीडियो जारी किए हैं। जांच एजेंसी मुस्तफा खरबूच नामक एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रही है ...और पढ़ें

    FBI ने संदिग्ध की नई वीडियो टाइमलाइन और थोड़ी बेहतर तस्वीर जारी की है। (फोटो सोर्स- एफबीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी कैंपस पर हुई गोलीबारी ने पूरे देश को हिला दिया है। शनिवार को परीक्षा के दौरान एक हमलावर ने इंजीनियरिंग बिल्डिंग में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें दो छात्रों की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए।

    अब FBI ने संदिग्ध की नई वीडियो टाइमलाइन और थोड़ी बेहतर तस्वीर जारी की है, जिसमें वह कैंपस के आसपास घूमता नजर आ रहा है। पहले पकड़े गए एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है और तलाश फिर से शुरू हो गई है।

    यह घटना 13 दिसंबर को दोपहर बाद हुई, जब छात्र फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हमलावर ने 9एमएम पिस्तौल से क्लासरूम में गोली चलाई और भाग निकला। कैंपस पर घंटों लॉकडाउन रहा, छात्र कमरों में छिपे रहे या फर्नीचर के नीचे दुबके रहे।

    FBI ने जारी की नई वीडियो

    FBI ने संदिग्ध की एक नई वीडियो जारी की है। इसमें वह शनिवार दोपहर करीब 2 बजे से कैंपस के पास की सड़कों पर घूमता दिख रहा है। वह काले कपड़ों में है, चेहरा मास्क से ढका हुआ है या कैमरे से दूर है।

    वीडियो में वह इंजीनियरिंग बिल्डिंग से कुछ ब्लॉक दूर की गलियों में करीब एक घंटे तक पैदल चलता नजर आता है। संदिग्ध की लंबाई करीब 5 फुट 8 इंच बताई गई है और वह मोटे कद-काठी का है।

    पहले एक व्यक्ति को संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया था, लेकिन जांच में वह निर्दोष साबित हुआ और उसे रिहा कर दिया गया। अब जांच एजेंसियां नए सिरे से संदिग्ध की तलाश कर रही हैं।

    FBI ने जानकारी देने वाले को 50 हजार डॉलर का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने करीब 200 सूचनाएं मिलने की बात कही है और लोगों से अपील की है कि अपने घरों या दुकानों के कैमरों की फुटेज चेक करें।

    कौन है मुस्तफा खरबूच जिसपर घूम रही शक की सूई?

    शूटआउट के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल रहा है कि यूनिवर्सिटी ने एक छात्र मुस्तफा खरबूच की ऑनलाइन प्रोफाइल हटा दी है, जिससे उसे संदेह के घेरे में ला खड़ा किया जा रहा है। हालांकि, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने किसी संदिग्ध का नाम नहीं बताया है और इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    ये छात्र मुस्तफा खरबूच को यूनिवर्सिटी का प्रथम वर्ष का छात्र बताया जा रहा है। वह इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स की पढ़ाई कर रहा है। कथित तौर पर हटाई गई यूनिवर्सिटी प्रोफाइल में उन्हें "तीसरी पीढ़ी का फिलिस्तीनी शरणार्थी, लेबनान में जन्मा और बड़ा हुआ" बताया गया था।

    इसमें आगे लिखा था, "यूडब्ल्यूसी मास्ट्रिच में स्कॉलरशिप प्राप्त करने के बाद उन्होंने सामुदायिक निर्माण और सामाजिक बदलाव की पहलों में नेतृत्व किया और मदद की।"

    यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि शूटिंग के बाद उनके समुदाय के एक सदस्य को "हानिकारक डॉक्सिंग" (निजी जानकारी सार्वजनिक करना) का शिकार बनाया जा रहा है और वे उनकी सुरक्षा के लिए ऑनलाइन मौजूदगी को संरक्षित करने के कदम उठा रहे हैं। हालांकि, कई यूजर्स का मानना है कि प्रोफाइल हटाना संदेहास्पद है।

