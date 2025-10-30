US ने प्रवासियों के वर्क परमिट के नियम क्यों बदले? अब इन लोगों का नहीं होगा ऑटोमैटिक रिन्यू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने प्रवासी कर्मियों के रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज (ईएडी) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को रोकने के लिए एक अंतरिम नियम की घोषणा की है। इस कदम से हजारों विदेश नौकरीपेशा लोगों पर असर पड़ेगा, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं।

बुधवार को जारी बयान में विभाग की ओर से कहा गया, "जो एलियंस 30 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद अपने ईएडी को रिन्यू करने के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब इसका ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।" इसका मतलब है कि 30 अक्टूबर से पहले ऑटोमैटिक रूप से बढ़ाए गए EAD पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

नए नियम के बाद होगी और सख्ती ट्रंप प्रशासन ने कहा कि नए नियम के साथ सर्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए ज्यादा जांच और स्क्रीनिंग की जाएगी। यह नया कदम बाइडेन प्रशासन के उस नियम की जगह लेगा जिसके तहत प्रवासियों को अमेरिका में 540 दिनों तक काम करने की इजाजत होती थी, भले ही उनका वर्क परमिट खत्म हो गया हो लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी थीं, जैसे कि-