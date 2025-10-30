Language
    रेयर अर्थ पर समझौते के बाद गदगद हुए ट्रंप, चिनफिंग से बातचीत को दिए 10 में से 12 नंबर 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ रेयर अर्थ को लेकर हुए समझौते से उत्साहित हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ एक साल के समझौते पर सहमति जताई है, जिससे रेयर अर्थ की सप्लाई सुनिश्चित होगी। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ कम करने की घोषणा की और शी चिनफिंग के साथ हुई मुलाकात को 10 में से 12 अंक दिए।

    डोनल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग की मुलाकात।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप चीन के साथ रेयर अर्थ को लेकर हुए समझौते के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वह और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जरूरी रेयर अर्थ की सप्लाई पर एक साल के समझौते पर सहमत हो गए हैं।

    इसके साथ ही उन्होंने चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ कम करने की भी घोषणा की। ट्रंप ने कहा, "सभी रेयर अर्थ का मामला सुलझा लिया गया है और यह पूरी दुनिया के लिए है। यह डील एक साल के लिए है और हर साल इस पर बातचीत होगी।"

    शी चिनफिंग से मुलाकात के बारे में क्या बोले ट्रंप?

    राष्ट्रपति शी से मुलाकात के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम कुछ विवरण के साथ एक बयान जारी करने जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेरा अंदाजा है कि 0-10 के स्केल पर अह बैठक के बारे में देखें तो 10 सबसे बढ़िया नंबर है लेकिन मैं इसे 12 नंबर दूंगा।"

    उन्होंने आगे कहा, "मैं अप्रैल में चीन जाऊंगा और उसके बाद वह अमेरिका आएंगे। चाहे वह फ्लोरिडा, पाम बीच या वॉशिंगटन डीसी हो।" ट्रंप ने यह भी कहा कि "हमने बहुत सी चीजों को फाइनल कर दिया है" और शी की तारीफ करते हुए उन्हें "एक बहुत ताकतवर देश का जबरदस्त लीडर" बताया।

    अमेरिका-चीन के बीच तनातनी के बाद बनी बात

    बीजिंग ने इस महीने मटीरियल और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिए। ट्रंप ने तुरंत सभी चीनी सामानों पर 100 परसेंट के बदले वाले टैरिफ की घोषणा कर दी, जो असल में शनिवार से लागू होने वाले थे। इस कदम से एक और ट्रेड वॉर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया। बाद में ट्रंप ने नरमी दिखाते हुए कहा कि ऐसा टैरिफ लेवल "टिकाऊ नहीं है" और भरोसा जताया कि रेयर अर्थ पर डील हो सकती है।

