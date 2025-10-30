रेयर अर्थ पर समझौते के बाद गदगद हुए ट्रंप, चिनफिंग से बातचीत को दिए 10 में से 12 नंबर 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप चीन के साथ रेयर अर्थ को लेकर हुए समझौते के बाद बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वह और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग जरूरी रेयर अर्थ की सप्लाई पर एक साल के समझौते पर सहमत हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही उन्होंने चीन पर 10 प्रतिशत टैरिफ कम करने की भी घोषणा की। ट्रंप ने कहा, "सभी रेयर अर्थ का मामला सुलझा लिया गया है और यह पूरी दुनिया के लिए है। यह डील एक साल के लिए है और हर साल इस पर बातचीत होगी।"

शी चिनफिंग से मुलाकात के बारे में क्या बोले ट्रंप? राष्ट्रपति शी से मुलाकात के बारे में बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हम कुछ विवरण के साथ एक बयान जारी करने जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेरा अंदाजा है कि 0-10 के स्केल पर अह बैठक के बारे में देखें तो 10 सबसे बढ़िया नंबर है लेकिन मैं इसे 12 नंबर दूंगा।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अप्रैल में चीन जाऊंगा और उसके बाद वह अमेरिका आएंगे। चाहे वह फ्लोरिडा, पाम बीच या वॉशिंगटन डीसी हो।" ट्रंप ने यह भी कहा कि "हमने बहुत सी चीजों को फाइनल कर दिया है" और शी की तारीफ करते हुए उन्हें "एक बहुत ताकतवर देश का जबरदस्त लीडर" बताया।