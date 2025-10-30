'आखिरकार उन्होंने मान ही लिया कि वह गलत थे', डोनल्ड ट्रंप ने बिल गेट्स को लेकर क्यों कही ये बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अरबपति उद्योगपति बिल गेट्स पर निशाना साधा है। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के धोखे के खिलाफ जंग जीत ली है। इससे पहले बिल गेट्स ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से सभ्यता खत्म नहीं होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैंने (हमने!) जलवायु परिवर्तन धोखे के खिलाफ जंग जीत ली है। बिल गेट्स ने आखिरकार मान ही लिया कि वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से गलत थे। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए थी और इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं।"

बिल गेट्स ने क्या कहा था? माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर गेट्स ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन से इंसानियत खत्म नहीं होगी। इसे उन्होंने एक बड़ा बदलाव माना है। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के गंभीर नतीजे होंगे लेकिन आने वाले समय में लोग धरती पर लोग ज्यादातर जगहों पर रह सकेंगे और कामयाब भी हो सकेंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया भर में फैली बीमारियों और गरीबी से निपटने से दुनिया के सबसे गरीब लोगों को गर्म होती दुनिया के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। गेट्स ने माना कि आलोचक उनके बड़े कार्बन फुटप्रिंट की वजह से उन पर दोगलापन का आरोप लगा सकते हैं या यह तर्क दे सकते हैं कि यह मेमो "यह कहने का एक चालाक तरीका था कि हमें क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।"