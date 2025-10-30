Language
    'आखिरकार उन्होंने मान ही लिया कि वह गलत थे', डोनल्ड ट्रंप ने बिल गेट्स को लेकर क्यों कही ये बात?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:35 PM (IST)

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बिल गेट्स पर जलवायु परिवर्तन को लेकर निशाना साधा। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के धोखे के खिलाफ जंग जीत ली है। बिल गेट्स ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से सभ्यता खत्म नहीं होगी, लेकिन इसके गंभीर नतीजे होंगे। ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को धोखा बताया था और सत्ता में आने के बाद कई ग्रीन पॉलिसी को वापस ले लिया था।

    डोनल्ड ट्रंप और बिल गेट्स। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अरबपति उद्योगपति बिल गेट्स पर निशाना साधा है। ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के धोखे के खिलाफ जंग जीत ली है। इससे पहले बिल गेट्स ने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग से सभ्यता खत्म नहीं होगी।

    ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैंने (हमने!) जलवायु परिवर्तन धोखे के खिलाफ जंग जीत ली है। बिल गेट्स ने आखिरकार मान ही लिया कि वो इस मुद्दे पर पूरी तरह से गलत थे। ऐसा करने के लिए हिम्मत चाहिए थी और इसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं।"

    बिल गेट्स ने क्या कहा था?

    माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर गेट्स ने कहा था कि जलवायु परिवर्तन से इंसानियत खत्म नहीं होगी। इसे उन्होंने एक बड़ा बदलाव माना है। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज के गंभीर नतीजे होंगे लेकिन आने वाले समय में लोग धरती पर लोग ज्यादातर जगहों पर रह सकेंगे और कामयाब भी हो सकेंगे।

    उन्होंने तर्क दिया कि दुनिया भर में फैली बीमारियों और गरीबी से निपटने से दुनिया के सबसे गरीब लोगों को गर्म होती दुनिया के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। गेट्स ने माना कि आलोचक उनके बड़े कार्बन फुटप्रिंट की वजह से उन पर दोगलापन का आरोप लगा सकते हैं या यह तर्क दे सकते हैं कि यह मेमो "यह कहने का एक चालाक तरीका था कि हमें क्लाइमेट चेंज को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।"

    ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को बताया था धोखा

    ट्रंप लंबे समय से जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर शक जताते रहे हैं। सितंबर में यूएन जनरल असेंबली में अपने भाषण के दौरान उन्होंने क्लाइमेंट चेंज को अब तक का सबसे बड़ा धोखा बताया था। वहीं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने जनवरी में सत्ता संभालने के बाद कई ग्रीन पॉलिसी को वापस ले लिया। 2024 में उन्हें तेल कंपनियों से करोड़ों डॉलर का डोनेशन मिला था।

