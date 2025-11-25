अमेरिका ने लिया बड़ा एक्शन, मादुरो से जुड़े ‘कार्टेल डे लॉस सोलेस’ को घोषित किया आतंकी संगठन
अमेरिका ने कार्टेल डे लास सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और अन्य अधिकारियों के शामिल होने का आरोप है। वेनेजुएला सरकार ने इस कदम को हास्यास्पद बताया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि यह संगठन ड्रग व्यापार और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका ने सोमवार को औपचारिक तौर पर कार्टेल डे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। साथ ही, इस संगठन पर आतंकवाद से जुड़े और प्रतिबंध भी लगाए हैं। अमेरिका के मुताबिक, इस संगठन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हैं।
कार्टेल आफ द सन्स (स्पेनिश में कार्टेल डे लास सोल्स) आपराधिक एवं आतंकी गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय ड्रग व्यापार में शामिल संगठन है जिसका नेतृत्व वेनेजुएला के सशस्त्र बलों के उच्च पदस्थ सदस्य करते हैं।
वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका के फैसले को बताया हैरान करने वाला
बहरहाल, वेनेजुएला की सरकार ने इस ''अस्तित्वहीन'' संगठन को आतंकी संगठन घोषित करने की अमेरिका के कदम को ''हास्यास्पद'' बताया। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कुछ दिन पहले कहा था कि अमेरिका में अवैध रूप से ड्रग्स भेजने में कथित भूमिका के लिए उनका देश इसे एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का एलान करेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कैरिबियाई देश में अमेरिकी सेना की भारी तैनाती कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप मादुरो को बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इससे यह चिंता बढ़ गई कि सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अमेरिका इस संगठन को आतंकी घोषित कर सकता है।
मादुरो और उनकी सरकार ने हमेशा ही ऐसे किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने से इन्कार किया है और अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वह वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार पर नियंत्रण करने की चाहत में सरकार बदलना चाहता है।
