भारत की ओर बढ़ी इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, प्रदूषण के बीच दिल्ली-NCR के AQI पर असर पड़ने की आशंका

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इथियोपिया में 10 हजार साल में पहली बार हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने से जमीन से लेकर आसमान तक विशाल राख का बादल फैल गया है और ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ज्वालामुखी की राख का कुछ हिस्सा अगले कुछ घंटों में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक पहुंच सकता है। इससे दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी पर और असर पड़ने की आशंका है। राख के गुबार की वजह से विमान सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है।

डीजीसीए ने जारी की एडवाइजरी इस घटना को देखते हुए डीजीसीए ने विमानन कंपनियों को इथियोपिया के ऊपर से उड़ान भरने में सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इस क्षेत्र में विमान सेवाएं देनेवाली अकासा एयर, इंडिगो और केएलएम ने अपनी कुछ उड़ानें रद की हैं। डीजीसीए ने एयरलाइनों से कहा कि वे ज्वालामुखी की राख से प्रभावित क्षेत्रों में उड़ान भरने से सख्ती से बचें।

सलाह के आधार पर उड़ान योजना, मार्ग और ईंधन संबंधी मामलों पर गंभीरता से विचार करें। साथ ही, एयरलाइंस कंपनियों को राख के संदिग्ध संपर्क की वजह से किसी प्रभाव, इंजन पर असर या केबिन में धुएं या बदबू के किसी भी तरह के मामले की तत्काल रिपोर्ट देने को कहा गया है।

राख के संपर्क में आए विमानों की हो जांच एयरलाइंस को कहा गया है कि राख के संपर्क में आए विमानों की पूरी सफाई कराने के बाद ही दोबारा उड़ान भरी जाए। अकासा एयर ने बताया कि उसने जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की 24 और 25 नवंबर की उड़ानें रद कर दी हैं।

सूत्रों के मुताबिक इंडिगो ने भी मध्य पूर्व और डच विमानन कंपनी केएलएम ने एम्सटर्डम से दिल्ली की उड़ानें रद की हैं। फ्रांस स्थित टूलूज वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर (वीएएसी) के मुताबिक रविवार को स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8.30 बजे भयानक धमाके के साथ ज्वालामुखी फट पड़ा।