'बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए', ढाका में हिंदू मजदूर की हत्या की अमेरिका ने की निंदा 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान दो हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हाल ही में हुई धार्मिक हिंसा की अमेरिकी विदेश विभाग ने कड़ी निंदा की है।

वहीं, एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने बांग्लादेश में एक हिंदू कपड़ा मजदूर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग को "भयानक" बताया और धार्मिक नफरत की बिना शर्त निंदा करने का आग्रह किया।

अमेरिका ने बांग्लादेश पर क्या कहा?

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दास की हत्या और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की श्रृंखला के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा और संघ की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।