7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला करने की योजना बनाने वाला अमेरिकी गिरफ्तार, हमास की मदद करने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले आतंकी हमले में 46 अमेरिकियों समेत 1,200 से ज्यादा बेगुनाह पुरुषों, महिलाओं और बच्चे मारे गए। इस आतंकी हमले में हमास की मदद करने वाले अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

एफबीआई ने लुइसियाना निवासी अल-मुहतादी पर 7 अक्टूबर, 2023 को इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले में भाग लेने, फिर अपने वीजा फॉर्म के बारे में झूठ बोलने और धोखाधड़ी से अमेरिका में रहने के लिए वीजा प्राप्त करने का आरोप लगाया है।

एफबीआई ने लगाया आरोप इस सप्ताह सामने आई एफबीआई की आपराधिक शिकायत के अनुसार, महमूद अमीन याकूब अल-मुहतादी ने स्वयं को हथियारबंद कर लिया और हमले के दौरान गाजा पट्टी से दक्षिणी इजराइल में प्रवेश करने के लिए एक समूह को इकट्ठा किया। इसके बाद दक्षिणी इजराइल में घुस गया, इस हमले में 1,200 से अधिक लोग मारे गए।

डेमोक्रेटिक फ्रंट का कार्यकर्ता था अल-मुहतादी एफबीआई के विशेष एजेंट एलेक्जेंड्रिया एम. थॉमन ओ डॉनेल द्वारा संघीय न्यायाधीश को सौंपी गई शिकायत के अनुसार, अल-मुहतादी फिलीस्तीन की मुक्ति के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट की गाजा स्थित सैन्य शाखा का एक कार्यकर्ता था।

शिकायत में कहा गया है कि अपने अमेरिकी वीजा आवेदन में अल-मुहतादी ने इस बात से इनकार किया था कि वह कभी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, तथा 2024 में वह कानूनी रूप से स्थायी निवासी बन जाएगा। शिकायत में कहा गया है कि उस पर वीजा धोखाधड़ी और एक विदेशी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने की साजिश रचने के आरोप लग सकते हैं। न्याय विभाग के अनुसार, अल-मुहतादी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

हमास से संबद्ध अर्धसैनिक समूह से जुड़ने का आरोप एफबीआई के अनुसार, अल-मुहतादी के सोशल मीडिया और ईमेल खातों से पता चला है कि वह वर्षों से हमास से संबद्ध अर्धसैनिक समूह से जुड़ा हुआ था, जिसमें आग्नेयास्त्र प्रशिक्षण भी शामिल था। 7 अक्टूबर, 2023 की सुबह, जब हमास की सेना ने इजरायल पर हमला किया, तो हमास के तत्कालीन सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने “जनता” से इसमें शामिल होने का आह्वान किया।