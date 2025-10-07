Language
    US Helicopter Crash: कैलीफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश होकर हाईवे पर गिरा, 3 लोग घायल

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार शाम हुई इस घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने वाला हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के दौरान अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और राजमार्ग पर गिर गया। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अमेरिका के कैलिफॉर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से सनसनी फैल गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा सोमवार की शाम को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हुआ। घटना की सूचना मिलते ही फायर विभाग के लोग मौके पर पहुंचे।

    हवा में उड़ान भरने के दौरान हेलीकॉप्टर अचानक क्रैश हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसमान में आग का गोला बनने के बाद हेलीकॉप्टर हाईवे पर जा गिरा।

    क्रैश की वजह साफ नहीं

    कैलिफोर्निया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस मुहैया करवाता था। हेलीकॉप्टर ने पास के ही एक अस्पताल से उड़ान भरी थी। वहीं, हेलिकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ? यह अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    हाईवे पर गिरा हेलीकॉप्टर

    हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सैक्रामेंटो की मेयर केविन के अनुसार, "नेशनल हाईवे 50 पर हेलीकॉप्टर गिरा था। यह बेहद भयानक घटना थी।" घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

    (समाचार एजेंसी रायटर्स के इनपुट के साथ)

