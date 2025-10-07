'11 अरब डॉलर का हिसाब दो...', पाकिस्तान से नाराज हुए IMF ने खोल दी पोल

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज पर चल रही है और IMF ने उसे अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। हाल ही में IMF ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा दिए गए ट्रेड डेटा में 11 बिलियन डॉलर का गोलमाल सामने आया है। IMF ने पाकिस्तान से इस पैसे का हिसाब-किताब माँगा है और पारदर्शिता बनाए रखने की सलाह दी है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान का खस्ता हाल किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था कर्ज पर चल रही है। वहीं, पाकिस्तान को कर्ज देने वालों की लिस्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का नाम सबसे ऊपर है। IMF ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। मगर, अब पाकिस्तान की हरकतों की वजह से IMF भी उससे काफी नाराज है।

पाकिस्तान के द्वारा IMF को दिए गए ट्रेड डेटा में 11 बिलियन डॉलर(92,400 करोड़ रुपये) का गोलमाल सामने आया है। IMF ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए इन पैसों का हिसाब-किताब पूछा है। 11 बिलियन डॉलर की हेराफेरी करने के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है।

क्या है पूरा मामला? द एक्प्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सिंगल विंडो (PSW) ने साल 2023-24 में जितना आयात बताया था, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड (PRAL) ने कुल आयात में 5.1 बिलियन डॉलर की कमी पाई है। वहीं, 2022-23 के आंकड़ों में भी 5.7 बिलियन डॉलर कम हैं। PRAL के आंकड़ों को ज्यादा सटीक माना जाता है। ऐसे में IMF ने पाकिस्तान को 11 बिलियन डॉलर का हिसाब देने के लिए कहा है।