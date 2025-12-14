'मैं भाग रहा हूं, लव यू...', अमेरिकी यूनिवर्सिटी में गोलीबारी; जान बचाते हुए छात्र ने मां को भेजा मैसेज

Language
    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:12 AM (IST)

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो - रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में बीते दिन हुई अंधाधुंध फायरिंग से छात्रों में दहशत का माहौल है। इस गोलीबारी में 2 लोगों की जान चली गई और 8 लोग घायल हैं। घटना के दौरान विश्वविद्यालय में मौजूद एक छात्र ने अपनी मां को मैसेज किया और फायरिंग की जानकारी दी।

    अमेरिकी समयानुसार शनिवार की दोपहर लगभग 4:05 बजे काले कपड़ों में एक व्यक्ति यूनिवर्सिटी में घुसा और उसने सभी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के डर से सभी बच्चे यूनिवर्सिटी में बने कमरों में छिप गए। मौत को सामने देखकर एक स्टूडेंट ने सबसे पहला मैसेज अपनी मां को किया।

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद मची दहशत। फोटो - रायटर्स

    मां को दी गोलीबारी की जानकारी

    फॉक्स न्यूज से बातचीत के दौरान शम्साह अमरसी ने बताया कि उनका बेटा जैडेन एंसेल्मो उस वक्त कैंपस में ही मौजूद था। उसने मुझे मैसेज करते हुए घटना के बारे में बताया। शम्साह के अनुसार, "यूनिवर्सिटी में फाइनल्स एग्जाम होने वाले थे, ऐसे में सभी बच्चे वहां पढ़ रहे थे। तभी मेरे बेटे ने मुझे मैसेज किया, मां कैंपस में शूटिंग हो रही है। मैं भागने जा रहा हूं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।"

    शम्साह ने तुरंत अपने बेटे को मैसेज किया कि अपना फोन साइलेंट कर लो, फोन से बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। साथ ही शम्साह ने जैडेन को अपने 12 दोस्तों के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर छिपने की सलाह दी।

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो - रायटर्स

    काले कपड़े पहन कैंपस में घुसा हमलावर

    अमेरिका के रोड आइलैंड स्थित प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी की बारुस एंड होली बिल्डिंग में यह फायरिंग देखने को मिली। ये इमारत यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और फिजिक्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। यहां इंजीनियरिंग डिजाइन के एग्जाम चल रहे थे। गोलीबारी की सूचना मिलते ही कैंपस में हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी ने तुरंत अलर्ट जारी किया और छात्रों को दरवाजे बंद करने, फोन साइलेंट करने और छिपने की सलाह दी।

    ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। फोटो - रायटर्स

    ट्रंप को दी गई ब्रीफिंग

    गोलीबारी के कई घंटों बाद तक पुलिस यूनिवर्सिटी कैंपस की तलाश करती रही, लेकिन अभी तक हमलावर का कुछ पता नहीं चल सका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को घटना की ब्रीफिंग दी गई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए घटना पर दुख जताया है।

