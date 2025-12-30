Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अमेरिका जाने वाले सावधान! एंट्री-एग्जिट के बदले नियम, बच्चों से लेकर 79 साल के बुजुर्गों तक की बढीं मुश्किलें

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:56 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने विदेशियों के लिए अमेरिका में प्रवेश-निकास के नियम सख्त किए हैं। ट्रैवलर वेरिफिकेशन सर्विस (TVS) के तहत अब 14 साल से कम उम् ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका में विदेशियों के लिए एंट्री-एग्जिट नियम सख्त हुए

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों की एंट्री-एग्जिट के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। ट्रैवलर वेरिफिकेशन सर्विस (टीवीएस) के तहत पहली बार 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी बायोमेट्रिक चेकिंग से गुजरना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या है टीवीएस?

    टीवीएस एक ऐसी प्रणाली है जो विदेशियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करती है। इसमें फेशियल रिक्गनिशन तकनीक के जरिए फोटो और कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट देना शामिल है।

    कौन-कौन होंगे प्रभावित?

    • 14 साल से कम उम्र के बच्चे
    • 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग
    • डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर आने वाले राजनयिक

    कब से लागू होगा?

    टीवीएस को 26 दिसंबर से अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स, बॉर्डर चेक पॉइंट और सी-पोर्ट पर शुरू कर दिया गया है।

    कितने भारतीय अमेरिका जाते हैं?

    2025 में अमेरिका में रोज लगभग 4 हजार भारतीय पहुंचे हैं। इस साल लगभग 15 लाख भारतीय अमेरिका गए, जबकि 2024 में कुल लगभग 22 लाख भारतीय अमेरिका गए थे। अमेरिका जाने वालों में भारतीय तीसरे नंबर पर रहे।