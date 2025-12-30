अमेरिका जाने वाले सावधान! एंट्री-एग्जिट के बदले नियम, बच्चों से लेकर 79 साल के बुजुर्गों तक की बढीं मुश्किलें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों की एंट्री-एग्जिट के नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। ट्रैवलर वेरिफिकेशन सर्विस (टीवीएस) के तहत पहली बार 14 साल से कम उम्र के बच्चों और 79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी बायोमेट्रिक चेकिंग से गुजरना होगा।

क्या है टीवीएस? टीवीएस एक ऐसी प्रणाली है जो विदेशियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करती है। इसमें फेशियल रिक्गनिशन तकनीक के जरिए फोटो और कुछ मामलों में फिंगरप्रिंट देना शामिल है। कौन-कौन होंगे प्रभावित? 14 साल से कम उम्र के बच्चे

79 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग

डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर आने वाले राजनयिक कब से लागू होगा? टीवीएस को 26 दिसंबर से अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स, बॉर्डर चेक पॉइंट और सी-पोर्ट पर शुरू कर दिया गया है।