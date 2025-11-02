Language
    15 साल के युवक पर आया अमेरिकी बैंक के सीईओ का दिल, अश्लील तस्वीरें मांगी तो सच जान लगा जोर का झटका

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:59 PM (IST)

    US Bank CEO Bob Hartheimer: यूएस फाइनेंशियल कंपनी के सीईओ बॉब हार्टहाइमर को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन पर एफबीआई के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान 15 साल के नाबालिग के साथ अश्लील तस्वीरें साझा करने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद बैंक ने उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया है।

    यूएस फाइनेंशियल कंपनी के सीईओ बॉब हार्टहाइमर गिरफ्तार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूएस फाइनेंशियल कंपनी के सीईओ बॉब हार्टहाइमर को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनपर 15 साल के नाबालिग युवक संग अश्लील तस्वीरें शेयर करने का आरोप है। इस मामले का खुलासा FBI के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ है। वहीं, मामला उजागर होने के बाद बैंक ने बॉब को निष्कासित कर दिया है।

    वॉल स्ट्रीट जनरल के अनुसार, बॉब इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट के सीईओ के पद पर नियुक्त थे। इसी दौरान एक गे ऐप पर उनकी मुलाकात 15 वर्षीय युवक से हुई। बॉब पर नाबालिग युवक के साथ अश्लील गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साथ ही उन्होंने अपनी आपत्तिजनक तस्वीरें भी ऑनलाइन पर शेयर की हैं।

    मैसेज कर पूछी मर्जी

    मामले की जांच 19 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जब FBI के एक कर्मचारी ने नाबालिग बच्चे के साथ बॉब के संबंधों का पर्दाफाश किया। वो 15 वर्षीय युवक कोई और नहीं, बल्कि FBI का एजेंट था। टॉम नामक एक यूजर ने उसे मैसेज करते हुए पूछा, "क्या तुम एक बूढ़े और मजेदार आदमी के साथ संबंध बनाना चाहोगे?"

    भेजी अश्लील तस्वीरें

    हलफनामें के अनुसार, टॉम ने 15 वर्षीय एजेंट से निजी मुलाकात के बारे में पूछा और स्नैपचैट पर बातचीत जारी रखने की अपील की। स्नैपचैट पर उसने सेक्स से जुड़ी बातें की और एजेंट से खुद की अश्लील तस्वीरें भेजने को कहा। यही नहीं, टॉम ने भी अश्लील तस्वीरें भेजीं और यह तस्वीरें बॉब की थीं। जांच एजेंसी ने जब यूजर का आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो इस अकाउंट का कनेक्शन बॉब से निकला।

    सीईओ गिरफ्तार

    23 अक्टूबर को पुलिस ने बॉब को गिरफ्तार कर लिया और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इवॉल्व बैंक के प्रवक्ता का कहना है कि मामला सामने आने के बाद बॉब को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया है। बॉब के परिवार को भी इस मामले के बारे में सबकुछ पता है। उनके परिवार ने बॉब का साथ देने का फैसला किया है।

