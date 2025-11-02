Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस ने लॉन्च की 'प्रलय दिवस मिसाइल': ये परमाणु ड्रोन पनडुब्बी किन देशों को खत्म करने में सक्षम?

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:21 PM (IST)

    रूस ने 'पोसिडॉन' परमाणु ड्रोन से लैस एक नई पनडुब्बी लांच किया है, जिसे 'प्रलय दिवस मिसाइल' भी कहा जाता है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पनडुब्बी रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने में मदद करेगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रूस ने लॉन्च की 'प्रलय दिवस मिसाइल' (प्रतिकात्मक फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है जो 'पोसिडॉन' परमाणु ड्रोन से लैस होगी। यह ड्रोन 'प्रलय दिवस मिसाइल' के रूप में भी जाना जाता है और तटीय देशों को "खत्म" करने में सक्षम है। रूस द्वारा यह परीक्षण ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के ‘Burevestnik’ मिसाइल परीक्षण की आलोचना की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रूस ने प्रलय दिवस ड्रोन का नया परमाणु पनडुब्बी वाहक पोत लॉन्च किया है। इसका शुभारंभ रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने सेवेरोडविंस्क के सेवमाश शिपयार्ड में एक भव्य समारोह में किया। बेलौसोव ने शनिवार देर रात प्रेस वार्ता में कहा, "आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिन है - प्रसिद्ध सेवमाश के पिछले हिस्से से भारी परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया जा रहा है।"

    सेवमाश शिपयार्ड ने इससे पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य विमानवाहक पोत का नवीनीकरण किया था।

    रूसी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, रूसी रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पानी के अंदर काम करने वाले हथियारों और रोबोटिक प्रणालियों से लैस यह पनडुब्बी रूस को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों के विभिन्न क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी।

    रक्षा मंत्रालय ने बताया उद्देश्य

    रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि खाबरोवस्क परमाणु पनडुब्बी को रुबिन, सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग द्वारा डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोटिक प्रणालियों सहित आधुनिक पानी के अंदर काम करने वाले हथियारों का उपयोग करके नौसेना के मिशनों को पूरा करना है।

    मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि यह परमाणु पनडुब्बी पानी के अंदर काम करने वाले हथियारों और रोबोटिक प्रणालियों का वाहक होगी, जो रूस की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया के महासागरों के विभिन्न हिस्सों में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करेगी।

    तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम

    नवीनतम परमाणु पनडुब्बी के प्रक्षेपण पर टिप्पणी करते हुए, व्यावसायिक दैनिक कोमर्सेंट ने याद दिलाया कि पिछले हफ्ते रूस ने परमाणु प्रणोदन प्रणाली से लैस पोसाइडन पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया था। "पोसाइडन पनडुब्बियों और आधुनिक टॉरपीडो की गति से भी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम है, जो बहुत गहराई और अंतरमहाद्वीपीय दूरी तक उड़ान भर सकता है।"

    कोमर्सेंट दैनिक ने कहा कि खाबरोवस्क श्रेणी की पनडुब्बियों के इस हथियार के प्राथमिक वाहक होने की उम्मीद है। बुधवार को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले 'पोसाइडन' के सफल परीक्षण की घोषणा की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसे एक मातृ पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया था और इसका परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसी रणनीतिक पनडुब्बी के रिएक्टर से 100 गुना छोटा है।

    रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने इस ड्रोन को "प्रलय दिवस मिसाइल" बताया। एक मीडिया साक्षात्कार में, ड्यूमा रक्षा समिति के अध्यक्ष आंद्रेई कार्तपोलोव ने कहा कि यह "पूरे तटीय देशों को मिटा देने में सक्षम है।" (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     