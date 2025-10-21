Language
    अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया के बीच महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर, डिफेंस डील पर भी बनी बात

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। दोनों देश मिलकर 8.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश करेंगे। अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक ने 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के फाइनेंस के लिए रुचि पत्र जारी किए हैं, जिससे कुल निवेश 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है।

    Hero Image

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। (रॉयटर्स) 

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को अरबों डॉलर के ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों और रक्षा सहयोग पर सहयोग को मजबूत करना है, दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, दोनों देशों ने अगले छह महीनों में 8.5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का संयुक्त निवेश किया।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच एक बैठक के दौरान ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते महीनों की बातचीत का परिणाम हैं और दोनों सहयोगियों के बीच आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता और सैन्य सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की उम्मीद है।

    खनिजों और रेयर अर्थ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में समझौता

    बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम यहां कई अलग-अलग चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ पर चर्चा कर रहे हैं और हम एक समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं जिस पर चार या पांच महीनों बातचीत हुई है।"

    कुल निवेश में 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि संभव

    अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक ने 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर के फाइनेंस के लिए 7 रुचि पत्र जारी किए हैं, जिससे महत्वपूर्ण खनिज और आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा परियोजनाओं में कुल निवेश में 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। बैंक ने यह भी कहा कि अमेरिकी युद्ध विभाग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 100 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली उन्नत गैलियम रिफाइनरी के निर्माण के लिए धन मुहैया कराएगा, जिससे महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा।

    अल्बनीज ने सहयोग के पैमाने पर जोर देते हुए कहा, "8.5 अरब अमेरिकी डॉलर पाइपलाइन में हैं। अगले छह महीनों में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की ओर से 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया जाएगा, जो तुरंत उपलब्ध परियोजनाओं के लिए होगा।"

    ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका में डिफेंस डील पर बनी बात

    रक्षा मोर्चे पर, ऑस्ट्रेलिया 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के एन्दुरिल मानवरहित अंडरवाटर वाहन खरीदने के लिए सहमत हो गया है और 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर के एक अलग सौदे के तहत अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त करना शुरू कर देगा। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी पनडुब्बी औद्योगिक आधार के विस्तार में मदद के लिए पहले ही 1 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है और साल के आखिर तक 1 अरब अमेरिकी डॉलर का और योगदान मिलने की उम्मीद है।

    समझौता AUKUS सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने का हिस्सा

    फैक्टशीट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय AUKUS सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी वायु और मिसाइल रक्षा क्षमताओं में भी भारी निवेश कर रहा है, जिसमें संयुक्त वायु युद्ध प्रबंधन प्रणाली के लिए अमेरिकी कंपनियों के साथ 2 बिलियन अमरीकी डॉलर के अनुबंध शामिल हैं।

    यूएस-ऑस्ट्रेलिया गठबंधन इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के गाइडेड वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डनेंस (GWEO) पहल के तहत गोला-बारूद की आपूर्ति-श्रृंखला के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। नए समझौते टेक्सास, फ्लोरिडा, अर्कांसस और अलबामा सहित अमेरिकी राज्यों में 200 से अधिक विनिर्माण आपूर्तिकर्ताओं का समर्थन करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि फैक्टशीट में कहा गया है।

    (समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

