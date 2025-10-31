डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने अमेरिकी सेना की ओर से दक्षिण अमेरिकी नौकाओं पर किए जा रहे हमले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिका से कथित तौर पर अवैध ड्रग्स ले जाने वाले नौकाओं पर अमेरिकी सैन्य हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें रोका जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के किसी संगठन की ओर से शुक्रवार को की गई निंदा अपनी तरह की पहली निंदा है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने नौकाओं पर हमलों को अमेरिका में मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए उचित ठहराया है।

वोल्कर तुर्क ने जांच की मांग की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की प्रवक्ता रवीना शमदासानी ने बताया कि मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने हमलों की जांच की मांग की है और कहा कि सितंबर की शुरुआत से इस क्षेत्र में नौकाओं पर हुए हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं। ये हमले और उनकी बढ़ती मानवीय क्षति अस्वीकार्य है।