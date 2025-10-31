Language
    हर साल सिर्फ 7,500 शरणार्थियों को शरण देगा अमेरिका, इन लोगों को मिलेगी वरीयता

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:31 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों की प्रवेश संख्या में भारी कटौती करते हुए इसे 7,500 कर दिया है। इस नई नीति में श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले, ट्रंप ने शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगाई थी, लेकिन अब दक्षिण अफ्रीका के लोगों को विशेष छूट दी गई है। 

    अमेरिका में आने वाले शरणार्थियों की संख्या में भारी कटौती (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शरणार्थियों की प्रवेश संख्या में भारी कटौती की है। ट्रंप प्रशासन वित्तीय वर्ष 2026 के लिए अमेरिका में अब शरणार्थियों की प्रवेश संख्या को घटाकर 7,500 करने जा रहा है। इसमें भी श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालने के साथ ही शरणार्थियों के आगमन पर रोक लगा दी थी। लेकिन प्रिटोरिया के इस आग्रह के बावजूद कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को अपने देश में उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़े, उन्होंने इसके लिए अपवाद बना दिया है। नए फैसले के अनुसार, अमेरिका प्रतिवर्ष केवल 7,500 शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, जिनमें से अधिकांश दक्षिण अफ्रीका से होंगे।

    प्रशासन ने बृहस्पतिवार को में एक अधिसूचना जारी करते हुए जानकारी दी। जारी अधिसूचना के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2026 में केवल 7,500 शरणार्थियों का स्वागत करेगा, जो डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बिडेन के तहत प्रति वर्ष 100,000 से अधिक शरणार्थियों का स्वागत करता था।

    इन लोगों को मिलेगी वरीयता

    व्हाइट हाउस के ज्ञापन के अनुसार, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकार किए जाने वाले लोगों में से अधिकांश श्वेत दक्षिण अफ्रीकी और "अपने-अपने देशों में अवैध या अन्यायपूर्ण भेदभाव के शिकार अन्य लोग" होंगे। इसमें कहा गया है कि प्रवेश संख्या मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका के अफ्रिकन लोगों के बीच आवंटित की जाएगी।

    गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लाखों अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने के वादे के साथ व्हाइट हाउस के लिए अभियान चलाया और जनवरी में अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम को निलंबित करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया।

    1980 से दो मिलियन से अधिक लोगों को मिला प्रवेश

    अमेरिकी आव्रजन परिषद के वरिष्ठ फेलो आरोन रीचलिन-मेलनिक ने कहा कि 1980 से उत्पीड़न से बचने वाले दो मिलियन से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश दिया गया है। अब इसका उपयोग श्वेत आप्रवासन के लिए एक मार्ग के रूप में किया जाएगा। 

