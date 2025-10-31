Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'ट्रंप में 40 साल छोटे व्यक्ति से भी ज्यादा एनर्जी', जेडी वेंस ने की अमेरिकी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:18 AM (IST)

    अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ऊर्जा और नींद की आदतों पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अविश्वसनीय रूप से ऊर्जावान हैं और बहुत कम सोते हैं। वेंस ने ट्रंप के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप 23 घंटे की यात्रा में मुश्किल से दो घंटे सोते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रंप में 40 साल छोटे व्यक्ति से भी अधिक ऊर्जा (जेडी वेंस फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। जिसमें में वे अक्सर खुद की ही तारीफ रहते हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनकी जमकर प्रशंसा की है। जेडी वेंस ने ट्रंप की नींद की आदतों के बारे में बताया और स्वीकार किया कि उनमें "अविश्वसनीय ऊर्जा" है और वह 40 साल छोटे किसी भी व्यक्ति से अधिक है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक पॉडकास्ट में बोलते हुए ट्रंप के साथ की गई अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप ट्रंप के साथ इन 23 घंटों की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में से किसी एक पर जाएं। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो वह दो घंटे सोएंगे। यदि आप बदकिस्मत हैं, तो वह एयर फ़ोर्स वन में घूम रहे होंगे, और आपको परेशान कर रहे होंगे क्योंकि आप सो गए हैं।

    जेडी वेंस ने कहा कि यह किंवदंती कि राष्ट्रपति ट्रंप कभी नहीं सोते, 100% सच है। उनके साथ यात्रा के दौरान जो भी नींद लेने की हिम्मत करता है, उसे एक क्लासिक "कम ऊर्जा" वाले प्रहार से भून देते हैं। वे आधी रात को गपशप करने के लिए अधमरे प्रेस वालों को भी बिस्तर से खींचकर ले जाएंगे। ये हैं मेरे राष्ट्रपति, अब तक के सबसे मेहनती ट्रोल राष्ट्रपति।

    ट्रंप में अविश्वसनीय ऊर्जा है...

    जेडी वेंस ने 79 वर्षीय ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कहा, "वे इस कार्यकाल के लिए चार साल के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वे जितना संभव हो सके उतना काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "लेकिन वे वास्तव में कम सोते हैं और फिर भी उनमें उन लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जा है जिन्हें मैं जानता हूं जो उनसे 40 साल छोटे हैं और यही है, मेरा मतलब है, आप लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुनते हैं। आपको आश्चर्य होता है कि यह कितना सच है। मेरा विश्वास करो, मैंने इसे अंदर से देखा है। उनमें अविश्वसनीय ऊर्जा है।"

    बहुत कम नींद लेते हैं ट्रंप

    उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप कम सोने को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। जैसा कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति "बिल्कुल अथक" हैं और वे बहुत कम नींद लेकर काम चला लेते हैं। सीएनएन की मुख्य व्हाइट हाउस संवाददाता कैटलन कॉलिन्स के अनुसार, ट्रंप रात में सोते नहीं हैं और रात में लोगों से बात करने के लिए फोन करते हैं।

    अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने भी कहा कि मुझे नहीं पता कि वह यह कैसे करते हैं। मेरा मतलब है, हममें से कोई नहीं जानता कि वह कब सोते हैं। वह हर समय काम करते रहते हैं, और यह उनके लिए निरंतर है" और व्हाइट हाउस का स्टाफ उनके साथ नहीं रह सकता।

    यह भी पढ़ें- 'यह पक्का किया जाए कि...', अमेरिका फिर से क्यों करना चाहता है न्यूक्लियर टेस्टिंग? जेडी वेंस ने बताया