'विश्व में बढ़ते तनाव के बीच गांधी के मार्ग का अनुसरण जरूरी', बोले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए गांधीजी के शांति का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने सभी देशों से मतभेदों को खत्म करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गांधीजी ने केवल शांति की बात नहीं की बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाया भी।

उन्होंने यह संदेश गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा दो अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष स्मृति समारोह के दौरान दिया। 'गांधी ने आदर्शों की सिर्फ बात नहीं की बल्कि जिया भी' उन्होंने कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर हम महात्मा गांधी के जीवन और विरासत और सभी के लिए शांति, सत्य और सम्मान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। गांधी ने न केवल इन आदर्शों की बात की, बल्कि उन्हें जीया भी। बढ़ते तनाव और गहराते विभाजन के इस समय में उनका संदेश नए सिरे से जरूरी है।