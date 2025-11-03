रूसी हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को मिला एयर डिफेंस सिस्टम, इस देश ने की मदद 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन को घातक रूसी हमलों से बचने के लिए और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दी गई हैं। हालांकि, लंबी दूरी की मिसाइल टामहाक देने पर अमेरिका ने अभी विचार करने से इन्कार कर दिया है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जर्मनी की ओर से दी गई हैं। यह केवल अमेरिका में ही बनाई जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि फिलहाल वह ऐसे किसी सौदे पर विचार नहीं कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस्तेमाल के लिए लंबी दूरी की टामहाक मिसाइलें मिल सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेलेंस्की लगातार कर रहे इस मिसाइल की मांग टामहाक की मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर है, जो मास्को सहित रूस के अंदरूनी हिस्सों तक हमला करने में सक्षम है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की लगातार इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने टामहाक की आपूर्ति के खिलाफ चेतावनी दी है।

ट्रंप ने अभी तक नहीं जताई सहमति अबतक ट्रंप ने नाटो देशों को टामहाक मिसाइलें बेचने की अमेरिका की योजना को लेकर कोई सहमति नहीं जताई है। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को और बढ़ाना नहीं चाहते। फ्लोरिडा के पाम बीच से वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरते समय जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वह मिसाइलें बेचने के सौदे पर विचार कर रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, ''नहीं, बिल्कुल नहीं।''

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह विचार बदल सकते हैं। ट्रंप और नाटो महासचिव मार्क रूट ने 22 अक्टूबर को व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान टामहाक मिसाइलों के विचार पर चर्चा की थी। रूट ने शुक्रवार को कहा कि इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इस पर फैसला अमेरिका को करना है।