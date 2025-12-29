Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कैलिफोर्निया कार दुर्घटना में तेलंगाना की 2 महिलाओं की मौत, मास्टर्स करने गईं थी अमेरिका

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सड़क हादसे में तेलंगाना की दो भारतीय मूल की छात्राओं, मेघना रानी और भावना की मौत हो गई। वे मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अमे ...और पढ़ें

    Hero Image

    कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में दो भारतीय छात्राओं की मौत

    ड़िजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शनिवार को एक सड़क हादसे में दो भारतीय मूल की महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यह हादसा कैलिफोर्निया में हुआ।

    पीड़ितों की पहचान महबूबाबाद जिले के गरला मंडल की रहने वाली 25 साल की पुलखंडम मेघना रानी और मुल्कनूर गांव की 24 साल की कडियाला भावना के रूप में हुई है।

    ये दोनों महिलाएं करीब तीन साल पहले मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी ढूंढने के आखिरी स्टेज में थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब वे दोस्तों के एक ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में दो भारतीय छात्राओं की मौत

    रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलबामा हिल्स के पास एक खतरनाक रास्ते पर उनकी गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में मेघना और भावना दोनों की मौत हो गई।

    दोनों लड़कियों का परुवार इस समय गहरे सदमे में हैं। तेलंगाना सरकार और विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद के लिए भावुक अपील की है।

    शवों को भारत लाने हेतु परिवार ने सरकार से मदद मांगी

    वे सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए सरकार की मदद मांग रहे हैं, ताकि जरूरी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी हो सकें।

    जिसके बाद पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। कैलिफोर्निया में लोकल अधिकारी फिलहाल दुर्घटना के सही कारण की जांच कर रहे हैं।