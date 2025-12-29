कैलिफोर्निया कार दुर्घटना में तेलंगाना की 2 महिलाओं की मौत, मास्टर्स करने गईं थी अमेरिका

ड़िजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में शनिवार को एक सड़क हादसे में दो भारतीय मूल की महिलाओं की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। यह हादसा कैलिफोर्निया में हुआ। पीड़ितों की पहचान महबूबाबाद जिले के गरला मंडल की रहने वाली 25 साल की पुलखंडम मेघना रानी और मुल्कनूर गांव की 24 साल की कडियाला भावना के रूप में हुई है। ये दोनों महिलाएं करीब तीन साल पहले मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे अपनी पढ़ाई पूरी करने और नौकरी ढूंढने के आखिरी स्टेज में थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा तब हुआ जब वे दोस्तों के एक ग्रुप के साथ यात्रा कर रही थीं।

कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में दो भारतीय छात्राओं की मौत रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अलबामा हिल्स के पास एक खतरनाक रास्ते पर उनकी गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया, जिससे कार सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में मेघना और भावना दोनों की मौत हो गई।