अमेरिका में डेल्टा एयरलाइन के दो विमानों की आपस में टक्कर, एक प्लेन का विंग टूटा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेल्टा एयरलाइन्स के दो जेट विमान बुधवार रात न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे के टैक्सीवे पर टकरा गए, जिससे कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। एयरलाइन ने इसे कम गति की टक्कर बताया।

डेल्टा के एक बयान के अनुसार, वर्जीनिया के रोआनोक के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार एक विमान का पंख, उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट से आ रहे एक विमान के धड़ से टकरा गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बंदरगाह प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, एक फ्लाइट अटेंडेंट को चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया।