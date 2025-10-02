Language
    अमेरिका में डेल्टा एयरलाइन के दो विमानों की आपस में टक्कर, एक प्लेन का विंग टूटा

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    बुधवार रात न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे पर डेल्टा एयरलाइन्स के दो विमान टैक्सीवे पर टकरा गए। एयरलाइन के अनुसार यह टक्कर कम गति पर हुई। वर्जीनिया के रोआनोक जाने वाले विमान का पंख उत्तरी कैरोलिना से आ रहे विमान के धड़ से टकरा गया। इस घटना में एक फ्लाइट अटेंडेंट घायल हो गया जिसे अस्पताल ले जाया गया।

    अमेरिका के न्यूयॉर्क में विमान हादसे से मचा हड़कंप।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेल्टा एयरलाइन्स के दो जेट विमान बुधवार रात न्यूयॉर्क के लागार्डिया हवाई अड्डे के टैक्सीवे पर टकरा गए, जिससे कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया। एयरलाइन ने इसे कम गति की टक्कर बताया।

    डेल्टा के एक बयान के अनुसार, वर्जीनिया के रोआनोक के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार एक विमान का पंख, उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट से आ रहे एक विमान के धड़ से टकरा गया। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बंदरगाह प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, एक फ्लाइट अटेंडेंट को चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया।

    डेल्टा ने बयान में क्या कहा?

    एयरलाइन ने कहा कि किसी यात्री के घायल होने की कोई खबर नहीं है। डेल्टा के अनुसार, हवाई अड्डे के बाकी परिचालन पर कोई असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

    डेल्टा के बयान में कहा गया है, "डेल्टा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर घटना की समीक्षा करेगा क्योंकि हमारे ग्राहकों और लोगों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। हम इस अनुभव के लिए अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं।" टक्कर में शामिल डेल्टा कनेक्शन विमान एंडेवर एयर द्वारा संचालित है।

    (न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

