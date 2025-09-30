Language
    चीनी इन्फ्लुएंसर के लिए 'उड़ता ताबूत' साबित हुआ अल्ट्रालाइट विमान, लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान क्रैश हुआ प्लेन, दर्दनाक मौत

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:42 PM (IST)

    डिजिटल क्रिएटर टैंग फेइजी की डॉयिन पर लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान विमान हादसे में मौत हो गई। 27 सितंबर को हुए इस हादसे को लाखों फॉलोवर्स ने लाइव देखा। चीनी समाचार एजेंसी के अनुसार ऊंचाई पर टैंग ने विमान पर नियंत्रण खो दिया जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। टैंग ने करीब 43 लाख में विमान खरीदा था।

    डिजिटल क्रिएटर टैंग फेइजी की डॉयिन पर लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान विमान हादसे में मौत। सोशल मीडिया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जब मौत सर पर होती है तब किसी का बस नहीं चलता, ये बात 55 साल के चीनी कंटेंट क्रिएटर टैंग फेइजी के लिए बिलकुल सही साबित हुई। पीपल मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक के चीनी वर्जन डॉयिन पर लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान फेइजी का अल्ट्रालाइट विमान हादसे का शिकार हो गया। जिसमे उनकी मौत हो गई।

    यह हादसा शनिवार 27 सितंबर को हुआ। जिसे फेइजी के लाखों फॉलोवर्स ने लाइव देखा। हालांकि फेइजी की मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट कर दिया गया जिससे उनका मौजूदा कंटेंट सिर्फ उनके फॉलोवर्स ही देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेइजी का वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है।

    कैसे हुई चीनी कंटेंट क्रिएटर की मौत?

    चीनी समाचार एजेंसी सीएनएस के अनुसार फेइजी ने ऊंचाई पर जाने के बाद विमान पर से नियंत्रण खो दिया। जिसेक बाद विमान टकरा गया और उसमे आग लग गई। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

    हवा में ताबूत बना लाखों का विमान

    चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फेइजी ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने ये अल्ट्रालाइट विमान करीब 49,000 डॉलर (करीब 43 लाख) में खरीदा था। ये विमान हवा में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार और 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम था।

    6 घंटे की ट्रेनिंग बनी मौत की वजह?

    इससे पहले टैंग ने दावा किया था कि उन्होंने महज 6 घंटे ट्रेनिंग के बाद विमान को कंट्रोल करने में महारत हासिल कर ली थी। टैंग की मौत की वजह सुरक्षा नियमों की अनदेखी भी बताई जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि टैंग ने हादसे के समय हेलमेट भी नहीं लगाया था और न ही सुरक्षा के लिए कोई पैराशूट उनके पास मौजूद था।

    पहले भी हो चुके थे हादसे का शिकार

    ये कोई पहली बार नहीं था जब टैंग का विमान हादसे का शिकार हुआ हो। इससे पहले साल 2024 में भी दो बार फ्यूल गेज में खराबी के चलते उनका विमान 30 फीट की ऊचाई से नीचे जा गिरा था। हालांकि उस दौरान भाग्य ने टैंग का साथ दिया और वे बच गए थे।