वैक्सीन, कच्चा दूध और अब टाइलेनॉल... 'डॉ. ट्रंप' और उनके मंत्री के झूठे दावे; एक्सपर्ट ने खोली पोल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गर्भवती महिलाओं को टाइलेनॉल (पैरासिटामोल) न लेने की सलाह दी क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। मेडिकल विशेषज्ञों ने इसे झूठा बताया। ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर टीकों पर सवाल उठाते रहे हैं और कोविड वैक्सीन को खतरनाक बता चुके हैं।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं को सलाह दी कि वे टाइलेनॉल (पैरासिटामोल) न लें, क्योंकि इससे बच्चों में ऑटिज्म हो सकता है। यह बयान उन्होंने व्हाइट हाउस से दिया और कहा कि यह उनकी सामान्य समझ पर आधारित है।

मेडिकल विशेषज्ञों ने तुरंत इस दावे को झूठा और खतरनाक बताया। टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी केंव्यू ने भी साफ कहा कि इस तरह की बातों का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि ऐसी सलाह से गर्भवती महिलाएं भ्रमित होंगी और इससे मां और बच्चे दोनों की सेहत खतरे में पड़ सकती है।

अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री का झूठा दावा ट्रंप के स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ. केनेडी जूनियर लंबे समय से टीकों पर सवाल उठाते रहे हैं। वे एक एंटी-वैक्सीन संगठन चलाते हैं और कोविड वैक्सीन को अब तक की सबसे खतरनाक वैक्सीन कह चुके हैं। उन्होंने यह दावा भी किया था कि सितंबर तक वे ऑटिज्म का इलाज खोज लेंगे और इसके कारणों को खत्म कर देंगे।

हालांकि, विशेषज्ञों ने इस दावे को भी भ्रामक और खतरनाक बताया था। ट्रंप खुद भी पहले वैक्सीन के शेड्यूल बदलने की बात कर चुके हैं, जैसे कि MMR का टीका अलग-अलग देना और हेपेटाइटिस बी का टीका 10 साल तक टालना। डॉक्टरों का कहना है कि इससे बच्चे गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं।

कच्चे दूध पर केनेडी का बयान जून 2024 में केनेडी ने कहा था कि वे सिर्फ कच्चा दूध पीते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एजेंसियों ने साफ कहा है कि इस दूध में खतरनाक जीवाणु होते हैं जो डायरिया, फूड पॉइजनिंग और गंभीर संक्रमण फैला सकते हैं।

FDA और CDC ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कच्चा दूध खासतौर पर कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों के लिए खतरनाक है। अमेरिका में 39 से ज्यादा राज्यों में यह बिकता है, लेकिन संघीय स्तर पर इसकी बिक्री पर रोक है। फिर भी केनेडी का यह बयान लोगों में गलत संदेश दे सकता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है।