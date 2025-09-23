Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H1-B वीजा पर ट्रंप ने इन लोगों को दी छूट, नहीं देनी होगी भारी भरकम फीस; US के गांवों से है कनेक्शन

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:07 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी से टेक इंडस्ट्री में खलबली मची है। हाई-स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए 100000 डॉलर की फीस लगाने वाले इस फैसले से डॉक्टरों को छूट मिल सकती है जिससे ग्रामीण अमेरिका को राहत मिलेगी। व्हाइट हाउस के अनुसार राष्ट्रीय हित में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी फीस माफ कर सकते हैं। मेडिकल संगठनों ने चेतावनी दी थी कि इससे रूरल हेल्थकेयर सिस्टम चरमरा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप के फैसले के बाद वीजा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हाई-स्किल्ड विदेशी वर्कर्स के लिए 100,000 डॉलर (करीब 84 लाख रुपये) का बम्पर फीस लगाने वाले इस फैसले से टेक इंडस्ट्री तो पहले ही कांप रही थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने चौंकाने वाली मोड़ ला दिया। डॉक्टरों को इससे छूट मिल सकती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीण अमेरिका में डॉक्टरों की भारी कमी के बीच ये छूट एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जहां विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स ही जान बचा रहे हैं।

    ट्रंप प्रशासन के इस कदम ने न सिर्फ कंपनियों को झकझोर दिया है, बल्कि मेडिकल फील्ड को भी चिंता में डाल दिया था। लेकिन व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन टेलर रॉजर्स ने ब्लूमबर्ग न्यूज को दिए बयान में साफ किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रोक्लेमेशन में "संभावित छूट" का प्रावधान है, जिसमें फिजिशियन और मेडिकल रेजिडेंट्स शामिल हो सकते हैं।

    'राष्ट्रीय हित में छूट संभव'

    ट्रंप के आखिरी हफ्ते में साइन किए गए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ लिखा है कि अगर यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी तय करें कि किसी इंडिविजुअल, कंपनी या इंडस्ट्री के लिए वर्कर्स हायर करना "राष्ट्रीय हित" में है, तो 100,000 डॉलर का फीस माफ किया जा सकता है। रॉजर्स ने कहा, "अंततः ट्रंप प्रशासन प्रोक्लेमेशन की भाषा पर ही निर्भर करता है।"

    ये स्पष्टीकरण मेडिकल बॉडीज की चिंताओं के बाद आया, जो ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी से पहले ही जूझ रही हैं।

    अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जैसे बड़े संगठनों ने चेतावनी दी थी कि ये फीस अंतरराष्ट्रीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के अमेरिका आने का रास्ता रोक देगी, जिससे रूरल हेल्थकेयर सिस्टम चरमरा सकता है। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है कि विदेशी डॉक्टर अमेरिकी हॉस्पिटल्स की रीढ़ हैं, खासकर जहां लोकल प्रोवाइडर्स की भारी किल्लत है।

    यह भी पढ़ें: ट्रंप के H1-B वीजा का तोड़ हैं L-1 और O-1, पढ़ें कितनी है फीस और कौन कर सकता है अप्लाई