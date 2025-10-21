Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    व्हाइट हाउस में तोड़फोड़, 2100 करोड़ रुपये में बन रहा ट्रंप का नया बॉलरूम; अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 2100 करोड़ रुपये की लागत से नया बॉलरूम बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए ईस्ट विंग का एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है। यह काम बिना मंजूरी के शुरू हुआ है। ट्रंप ने कहा कि यह प्रोजेक्ट निजी फंडिंग से तैयार होगा और अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर कोई खर्च नहीं होगा। नया बॉलरूम 999 मेहमानों को समायोजित कर सकेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    2100 करोड़ रुपये में बन रहा ट्रंप का नया बॉलरूम (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में 250 मिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) की लागत से एक नया बॉलरूम का काम शुरू कर दिया। इसके लिए ईस्ट विंग जो परंपरागत रूप से फर्स्ट लेडी का ऑफिस होता है, उसका एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह काम बिना उस फेडरल एजेंसी की मंजूरी के शुरू हुआ है जो सरकारी इमारतों के निर्माण कार्य की देखरेख करती है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में आए ईस्ट विंग के ध्वस्तिकरण की फोटो में भारी मशीनें दीवारों और खिड़कियों को तोड़ती नजर आई।

    ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी

    ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निर्माण की घोषणा की और व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में कॉलेज बेसबॉल टीम की मेजबानी के दौरान कहा, "हमारे पीछे काफी निर्माण कार्य चल रहा है। यह आज ही शुरू हुआ है।" हालांकि, इस काम को लेकर नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन की मंजूरी नहीं मिली है।

    कमीशन के चेयरमैन विल शार्फ जो खुद व्हाइट हाउस स्टाफ सचिव भी हैं उन्होंने कहा कि एजेंसी केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मंजूरी देती है, ने कि तोड़फोड़ या साइट तैयार करने के काम की। इधर, ट्रंप ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी फंडिंग से तैयार होगा।

    किसके पैसे होंगे खर्च?

    उन्होंने कहा, "अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर इसका कोई खर्च नहीं होगा। इसे देशभक्तों, अमेरिकी कंपनियों और खुद द्वारा फंड किया जा रहा है।" उनका कहना बै कि व्हाइट हाउस का मौजूदा ईस्ट रूम बहुत छोटा है, जबकि नया बॉलरूम 999 मेहमानों को समायोजित कर सकेगा।

    व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईस्ट विंग के दफ्तरों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और वहां आधुनिककरण का काम भी होगा। हालांकि, जुलाई में प्रेस सचिव कैरोलीन लेवट ने कहा था, "कुछ भी पूरी तरह नहीं तोड़ा जाएगा।"

    1948 के बाद सबसे बड़ा बदलाव

    यह बॉलरूम व्हाइट हाउस में 1948 के बाद का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव होगा, जब ट्रूमैन बालकनी बनाई गई थी। ट्रंप ने बताया कि यह मुख्य इमारत को छुए बिना पास में बनाया जा रहा है और यह मौजूदा इमारत के प्रति पूरी सम्मान रखता है।

    महाराज हनवंत सिंह और जुबैदा की प्रेम कहानी, प्लेन क्रैश में मौत फिर बेटे की हत्या; जोधपुर के इतिहास का 'काला सच'