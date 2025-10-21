व्हाइट हाउस में तोड़फोड़, 2100 करोड़ रुपये में बन रहा ट्रंप का नया बॉलरूम; अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में 250 मिलियन डॉलर (करीब 2100 करोड़ रुपये) की लागत से एक नया बॉलरूम का काम शुरू कर दिया। इसके लिए ईस्ट विंग जो परंपरागत रूप से फर्स्ट लेडी का ऑफिस होता है, उसका एक हिस्सा तोड़ा जा रहा है।

यह काम बिना उस फेडरल एजेंसी की मंजूरी के शुरू हुआ है जो सरकारी इमारतों के निर्माण कार्य की देखरेख करती है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में आए ईस्ट विंग के ध्वस्तिकरण की फोटो में भारी मशीनें दीवारों और खिड़कियों को तोड़ती नजर आई।

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निर्माण की घोषणा की और व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में कॉलेज बेसबॉल टीम की मेजबानी के दौरान कहा, "हमारे पीछे काफी निर्माण कार्य चल रहा है। यह आज ही शुरू हुआ है।" हालांकि, इस काम को लेकर नेशनल कैपिटल प्लानिंग कमीशन की मंजूरी नहीं मिली है।

कमीशन के चेयरमैन विल शार्फ जो खुद व्हाइट हाउस स्टाफ सचिव भी हैं उन्होंने कहा कि एजेंसी केवल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मंजूरी देती है, ने कि तोड़फोड़ या साइट तैयार करने के काम की। इधर, ट्रंप ने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह निजी फंडिंग से तैयार होगा।

किसके पैसे होंगे खर्च? उन्होंने कहा, "अमेरिकी टैक्सपेयर्स पर इसका कोई खर्च नहीं होगा। इसे देशभक्तों, अमेरिकी कंपनियों और खुद द्वारा फंड किया जा रहा है।" उनका कहना बै कि व्हाइट हाउस का मौजूदा ईस्ट रूम बहुत छोटा है, जबकि नया बॉलरूम 999 मेहमानों को समायोजित कर सकेगा।

व्हाइट हाउस ने कहा है कि ईस्ट विंग के दफ्तरों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और वहां आधुनिककरण का काम भी होगा। हालांकि, जुलाई में प्रेस सचिव कैरोलीन लेवट ने कहा था, "कुछ भी पूरी तरह नहीं तोड़ा जाएगा।"