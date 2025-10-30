Language
    'मैंने 250% टैरिफ की चेतावनी देकर...', भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को लेकर ट्रंप का नया दावा

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:16 PM (IST)

    पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 250% टैरिफ की चेतावनी देकर युद्धविराम करवाया था। ट्रंप ने कहा कि उनकी इस धमकी के बाद दोनों देश युद्धविराम के लिए तैयार हो गए। हालांकि, उनके इस दावे की पुष्टि नहीं हो पाई है।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। भारतीय सेना के खौफ खाए पाकिस्तान की ओर से युद्धविराम की अपील के बाद एक्शन रोका गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप तब से ही इसे रोकने का श्रेय लेने की कोशिश में लगे हैं।

    एक बार फिर उन्होंने दावा किया है कि मैंने दोनों देशों (भारत-पाकिस्तान) को 250 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देकर युद्ध रोकने के लिए मजबूर कर दिया।

    अपने एशिया दौरे के आखिरी पड़ाव दक्षिण कोरिया में ट्रंप ने कहा, "अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। सात विमान मार गिराए गए।"

    मैंने दोनों नेताओं को 250 प्रतिशत टैरिफ की चेतावनी दी- ट्रंप

    ट्रंप ने कहा कि इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी नेताओं से बात करके उन्हें टैरिफ के बारे में चेतावनी दी। मैंने कहा था कि मैं हर देश पर 250 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा, जिसका मतलब है कि वे कभी व्यापार नहीं करेंगे। यह कहने का एक अच्छा तरीका था कि 'हम आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहते'।"

    ट्रंप ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तानी नेताओं ने शुरू में बातचीत करने से इनकार कर दिया। "दोनों ने कहा, 'नहीं, नहीं, नहीं, आपको हमें लड़ने देना चाहिए, लेकिन दो दिन बाद उन्होंने कहा, 'हम समझते हैं' और लड़ना बंद कर दिया।"

    इस ताजा बयान पर न तो भारत और न ही पाकिस्तान ने कोई प्रतिक्रिया दी है।

    ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ

    इसके बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें, तो मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान और प्यार है। हमारे बीच बहुत अच्छे रिश्ते हैं।

    अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। अगर लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो यह 50 प्रतिशत घटकर 15 प्रतिशत रह सकता है।

    भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौते पर बात

    भारत और वॉशिंगटन एक ऐसे समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिससे 2030 तक विनिमय दर 500 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका भारत के डेयरी और कृषि बाजारों तक पहुंच की मांग कर रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस समझौते का ऑपरेशन सिंदूर या युद्धविराम से कोई संबंध नहीं है।

    दरअसल, जून में सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ एक फोन कॉल में यह बात स्पष्ट कर दी थी, साथ ही इस बात पर भी जोर दिया था कि भारत पाकिस्तान के साथ विवादों में किसी तीसरे पक्ष की बातचीत को कभी स्वीकार नहीं करेगा।

