चाबहार पोर्ट पर नहीं लगेगी अमेरिकी पाबंदी, भारत को मिली 6 महीने की छूट
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है। भारत ने ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड 370 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा। मंत्रालय रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों के असर का विश्लेषण कर रहा है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने आज कहा कि ईरान में भारत के चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की यह घोषणा भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए चल रही बातचीत के बीच आई है।
सरकार ने पिछले साल ईरान के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) ने चाबहार में 370 मिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया था। यह भारत के लिए एक रणनीतिक पोर्ट है।
रणधीर जायसवाल ने क्या कहा?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम ट्रेड डील का फाइनल करने के लिए अमेरिका से बातचीत कर रहे हैं। दोनों ओर से बातचीत जारी है। किसी और अपडेट के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय से बात करनी होगी।"
2018 में भी पहले ट्रंप प्रशान ने भारतीय कंपनियों को चाबहार को विकसित करते रहने की इजाजत देने के लिए एक अनोखी छूट दी थी, तब भी जब अमेरिका ने ईरान पर बड़े एकतरफा बैन लगाए थे, जिसके बंदर अब्बास में मुख्य पोर्ट पर क्षमता से ज्यादा लोग थे।
'अमेरिकी प्रतिबंध का कर रहे विश्लेषण'
विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध के किसी भी असर का भी विश्लेषण कर रहा है। मंत्रालय ने कहा, "हम रूसी तेल कंपनियों पर हाल ही में लगे अमेरिकी बैन के असर की स्टडी कर रहे हैं। हमारे फैसले जाहिर है, ग्लोबल मार्केट के बदलते हालात को ध्यान में रखते हैं।"
प्रवक्ता ने कहा, "एनर्जी सोर्सिंग के बड़े सवाल पर हमारी राय सबको पता है। इस कोशिश में, हम अपने 1.4 बिलियन लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग सोर्स से सस्ती एनर्जी पाने की जरूरत से निर्देशित होते हैं।"
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।