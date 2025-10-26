ट्रंप-चिनफिंग के बीच ट्रेड पर सहमति बनी तो पुतिन दिखा रहे अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल, क्या है मामला?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीन के एक बड़े अधिकारी ने रविवार को मलेशिया में कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड बातचीत में चीन शुरुआती सहमति पर पहुंच गया है। यह सहमित की बात तब सामने आई है जब दोनों देशों के नेता डोनल्ड ट्रंप और शी चिनफिंग के बीच बातचीत होने वाली है।

चीन के इंटरनेशनल व्यापार वार्ताकार और वाणिज्य उप मंत्री ली चेंगगांग ने कहा, "चीन और अमेरिका ने इन तरीकों पर अच्छी तरह से चर्चा की कि दोनों पक्षों को जिन मुद्दों की चिंता है, उन्हें ठीक से कैसे सुलझाया जाए और शुरुआती सहमति पर पहुंचे।"

मेलिशिया में दो दिनों तक चली दोनों देशों के बीच बातचीत बीजिंग और वॉशिंगटन के अधिकारियों ने मलेशिया में दो दिन की बातचीत की और यह रविवार को खत्म हुई। यह बातचीत इस हफ्ते दक्षिण कोरिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच होने वाली मीटिंग से पहले हुई।

पुतिन ने की न्यूक्लियर क्षमता वाली क्रूज मिसाइल टेस्टिंग की घोषणा वहीं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक नई न्यूक्लियर क्षमता वाली क्रूज मिसाइल की सफल टेस्टिंग की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और डोनल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मिलिट्री अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान क्रेमलिन की ओर से जारी एक वीडियो में पुतिन ने कहा, "निर्णायक टेस्ट अब पूरे हो गए हैं।" उन्होंने इस हथियार को रूसी सेना में इस्तेमाल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का आदेश दे दिया है। पुतिन ने मिसाइल को एक अनोखी रचना करार दिया है, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि इस मिसाइल की अनलिमिटेड रेंज है।

रूस के सैन्य प्रमुख वालेरी गेरासिमोव ने कहा कि 21 अक्टूबर को हुए आखिरी टेस्ट के दौरान, मिसाइल ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी और 14,000 किलोमीटर (8,700 मील) का सफर तय किया। उन्होंने यह भी कहा कि यह हथियार के लिए ऊपरी लिमिट नहीं थी।

पुतिन ने 2018 में की थी मिसाइल बनाने की घोषणा पुतिन ने 2018 में रूसी सेना के मिसाइल बनाने की घोषणा की थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि अमेरिका से खतरे के मद्देनजर ये मिसाइलें सभी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। सात साल बाद इसके फाइनल टेस्ट की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब रूसी सेना धीरे-धीरे लेकिन लगातार यूक्रेन में अपनी जगह बना रही है और कीव के डिफेंस को तोड़ रही है।