    'मैं हर महीने रुकवाता हूं युद्ध', ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम; मुनीर-शहबाज की जमकर की तारीफ

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:42 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 'बेहतरीन लोग' बताया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष को सुलझा देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें शांति समझौते कराने में खुशी मिलती है और उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में कई संघर्षों को रोका है। उन्होंने पाकिस्तान-अफगान संघर्ष को जल्द सुलझाने की बात कही।

    Hero Image

    ट्रंप का दावा पाकिस्तान-अफगान संघर्ष का जल्द समाधान (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 'बेहतरीनलोग' हैं और वॉशिंगटन जल्दी ही पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष को सुलझा देगा। ट्रंप ने यह बयान मलयेशिया के कुआलालंपुर में दिया, जहां उनके बीच थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौता संपन्न हुआ।

    ट्रंप ने मीडिया से दावा करते हुए कहा कि यह बहुत लंबी शांति होगी और उनकी सरकार ने आठ महीने में आठ युद्ध खत्म किए, हम औसतन एक महीने में एक युद्ध बंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान संघर्ष हाल ही में शुरू हुआ है और वे उसे बहुत जल्दी सुलझा देंगे क्योंकि वे दोनों नेताओं को जानते हैं। ट्रंप ने कहा, “फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री दोनों अच्छे लोग हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे जल्दी सुलझा लेंगे।”

    शांति समझौते के संदर्भ में ट्रंप का रोल

    ट्रंप कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हुए शांति समझौते के दौरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले सुलझाने में उन्हें आनंद आता है और यदि इससे लाखों जिंदगियां बच सकें तो यह बहुत बड़ा काम है। ट्रंप ने फिर दोहराया कि उनकी दूसरे टर्ममें भी उन्होंने कई संघर्षों को रोका है।

    ट्रंप के दावों पर बात

    ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से युद्ध रुक गए हैं, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा था कि पाहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाक संघर्ष रोकने में उनका योगदान था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में कहा कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा।

    पीएम मोदी के अनुसार, 9 मई की रात अमेरिका के उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिनवे एक मीटिंग में व्यस्त थे और बाद में जब कॉल वापस की तो वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला था। पीएम मोदी ने कहा कि उनका जवाब था कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

    पाकिस्तान-अफगान संघर्ष का जिक्र

    खबर में कहा गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान संघर्ष लगभग दो हफ्ते पहले शुरू हुआ और इसमें कई लोगों की जान चली गई। ट्रंप ने इसे कुछ दिन पहले शुरू बताया, यानी उनके वक्तव्य और घटनाक्रम में वक्त का फर्क नजर आता है। ट्रंप ने कहा कि वे जानकारियों के साथ इस मसले को जल्दी सुलझा सकते हैं।