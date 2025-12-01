'देश छोड़ दो, वरना बच नहीं पाओगे', ट्रंप की मदुरो को चेतावनी; अमेरिका ने वेनेजुएला एयरस्पेस पूरी तरह किया बंद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को सख्त चेतावनी दी कि वे देश छोड़ दें। अमेरिका ने मदुरो और उनके परिवार को सुरक्षित निकालने का प्रस्ताव रखा, जिसे मदुरो ने अस्वीकार कर दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को बंद करने की चेतावनी दी और सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप लगाया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलास मदुरो को एक फोन कॉल में बेहद सख्त चेतावनी दी। Miami Herald के अनुसार, ट्रंप ने मदुरो से कहा, "तुम खुद को और अपने करीबी लोगों को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए अभी देश छोड़ना होगा।"
अमेरिका नेयह भी प्रस्ताव दिया कि अगर मदुरो तुरंत देश छोड़ दें, तो उन्हें, उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस और उनके बेटे को सुरक्षित निकाला जाएगा। यह ऑफर कुछ शीर्ष सहयोगियों पर भी लागू था। लेकिन कराकस ने इस शर्त को ठुकरा दिया, जिसके बाद बातचीत टूट गई।
रविवार को ट्रंप ने प्रेस से कहा कि उन्होंने हाल ही में मदुरो से बात की है, लेकिन यह नहीं बताया कि बातचीत कैसी रही। उसी दिन उन्होंने वेनेजुएला के एयरस्पेस को पूरी तरह बंद मानने की चेतावनी जारी की। यह ऐलान उस समय आया जब अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में अपने बड़े सैन्य संसाधन भेजे हैं और दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।
मदुरो ने मांगी दो बड़ी गारंटी
Miami Herald की रिपोर्ट के अनुसार, कॉल में मदुरो ने अमेरिका से दो मांगें रखीं- अपने और अपने शीर्ष सहयोगियों के लिए वैश्विक माफी और मुक्त चुनाव करवाने के बावजूद सेना पर नियंत्रण बनाए रखने का अधिकार। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया कि अमेरिका ने इन दोनों शर्तों को तुरंत खारिज कर दिया। वॉशिंगटन का रुख स्पष्ट था कि मदुरो को बिना किसी शर्त के तुरंत पद छोड़ना होगा।
कॉल टूटने के बाद मदुरो सरकार ने अमेरिका से दोबारा बातचीत की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। एक रक्षा विशेषज्ञ ने चेतावनी दी कि अब मदुरो और उनके करीबी लोगों पर पहले से कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
अमेरिका ने चेतावनी दी
बातचीत विफल होने के बाद ट्रंप ने दबाव और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जमीनी सैन्य कार्रवाई बहुत जल्द शुरू हो सकती है। इसके तुरंत बाद अमेरिकी विमानन एजेंसी ने एयरलाइनों को वेनेज़ुएला के ऊपर उड़ान भरने से मना कर दिया।
FlightRadar24 के अनुसार, प्रतिबंध के बाद किसी भी अंतरराष्ट्रीय उड़ान ने वेनेज़ुएला के ऊपर से उड़ान नहीं भरी। एयरलाइनों को अरूबा और कुराकाओ पहुंचने के लिए लंबा मार्ग लेना पड़ा, जबकि कई एयरलाइनों ने वेनेज़ुएला सेवाएं रोक दीं। वहीं, वेनेज़ुएला ने जवाब में कई विदेशी एयरलाइनों के संचालन अधिकार रद्द कर दिए और अमेरिका पर औपनिवेशिक आक्रमण का आरोप लगाया।
वेनेज़ुएला पर ड्रग्स का आरोप
अमेरिकी राजनेताओं ने ट्रंप के कड़े कदमों का समर्थन किया। सीनेटर डेव मैककॉर्मिक ने कहा कि अमेरिका में ड्रग संकटफेंटेनाइल, ओपिओइड और कोकीन के जरिएवेनेज़ुएला से बढ़ रहा है, जिससे पिछले साल 1 लाख अमेरिकियों की मौत हुई।
अमेरिका ने कैरेबियन में ड्रग्स के शक वाले नावों पर अपनी कार्रवाई बढ़ा दी है, जिन पर कुछ आलोचकों ने गैर-न्यायिक कार्रवाई का आरोप लगाया है। इसी बीच, कांग्रेस एक कथित डबल टैप स्ट्राइक की जांच कर रही है, जिसे अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने आदेश देने से इनकार किया है।
