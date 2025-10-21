Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'फास्ट, फ्यूरियस और ब्रूटल अंत के लिए रहो तैयार', गाजा संकट पर ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:29 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हमास ने समझौते का उल्लंघन किया, तो उसे तेज, जबरदस्त और निर्दयी परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि कई मध्य पूर्वी देशों ने गाजा में हमास के खिलाफ कार्रवाई करने की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने अभी इंतजार करने को कहा है। उन्होंने हमास से सही कदम उठाने की उम्मीद जताई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गाजा संकट ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने समझौते का उल्लंघन जारी रखा तो उसका अंत फास्ट, फ्यूरियस और ब्रूटल यानी तेज, जबरदस्त और निर्दयी होगा। उन्होंने कहा कि कई मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों ने अमेरिका को बताया है कि वे जरूरत पड़ने पर गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमारे अब महान सहयोगियों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं कहूं तो वे भारी फोर्स के साथ गाजा में जाकर हमास को सीधा कर देंगे।" ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैंने इन देशों और इजरायल से कहा है अभी नहीं। अभी भी उम्मीद है कि हमास सही कदम उठाएगा।"

    ट्रंप की चेतावनी

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो उसका अंत बहुत तेज, भयंकर और निर्दयी होगा। उन्होंने कहा, "मैं उन सभी देशों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मदद की पेशकश की है।”

    यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ इजरायल पहुंचे हैं ताकि शांति योजना को मजबूत करने पर चर्चा कर सकें।

    सीजफायर पर बढ़ा तनाव

    रविवार को इजरायल ने गाजा में हवाई हमले किए थे। उसका आरोप था कि हमास ने ट्रंप की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम समझौते का उल्लंघन किया है। हालांकि, हमास ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि अगर हमास हिंसा जारी रखता है, तो उसे कड़े परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

    व्हाइट हाउस में तोड़फोड़, 2100 करोड़ रुपये में बन रहा ट्रंप का नया बॉलरूम; अमेरिकी राष्ट्रपति ने की बड़ी घोषणा