'फास्ट, फ्यूरियस और ब्रूटल अंत के लिए रहो तैयार', गाजा संकट पर ट्रंप की हमास को अंतिम चेतावनी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने समझौते का उल्लंघन जारी रखा तो उसका अंत फास्ट, फ्यूरियस और ब्रूटल यानी तेज, जबरदस्त और निर्दयी होगा। उन्होंने कहा कि कई मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों ने अमेरिका को बताया है कि वे जरूरत पड़ने पर गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "हमारे अब महान सहयोगियों ने मुझसे कहा है कि अगर मैं कहूं तो वे भारी फोर्स के साथ गाजा में जाकर हमास को सीधा कर देंगे।" ट्रंप ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "मैंने इन देशों और इजरायल से कहा है अभी नहीं। अभी भी उम्मीद है कि हमास सही कदम उठाएगा।"

ट्रंप की चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो उसका अंत बहुत तेज, भयंकर और निर्दयी होगा। उन्होंने कहा, "मैं उन सभी देशों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मदद की पेशकश की है।”