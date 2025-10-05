'अब हुई देरी, तो भुगतने के लिए तैयार रहना', शांति समझौते को मानने के लिए ट्रंप ने हमास को दी वॉर्निंग

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के गाजा समूह को चेतावनी देते हुए कहा कि वे इजरायल के साथ शांति समझौते पर सहमत हों अन्यथा गाजा में और तबाही होगी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमास को जल्द कदम उठाना होगा क्योंकि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप ने इजरायल द्वारा बंधकों की रिहाई के लिए बमबारी रोकने की सराहना की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फलस्तीन में गाजा समूह को चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह (हमास) जल्द से जल्द कदम उठाए और इजरायल के साथ शांति समझौते पर सहमत हो, वरना गाजा में और ताबाही देखने को मिल सकती है।

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि हमाज को जल्द ही कदम उठाना होगा, वरना सारे दांव बेकार चले जाएंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि वह अब देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्लान को हमास को मानना चाहिए और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।

इजरायल पर खुश हुए ट्रंप इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की सराहना भी कि इजरायल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा होने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है। हालांकि, इस बीच नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इजरायल ने रात भर में गाजा शहर पर दर्जनों हमले किए।

'कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं' बताया जा रहा है कि ट्रंप के एक वरिष्ठ दूत बंधकों की रिहाई की जानकारी और को पाने और इस विवरण को अंतिम रूप देने के लिए मिस्र जा रहे थे। चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस प्लान में वह देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि जेरेड कुशनर और ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ बंधकों की रिहाई के विवरण को अंतिम रूप देने और इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित समझौते पर चर्चा करने के लिए इस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं।